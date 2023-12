The Game Awards anuncia OD, el nuevo juego de terror de Hideo Kojima, y la llegada de Monster Hunter Wilds en 2025

La gala de The Game Awards 2023 ha sido el escaparate para numerosas novedades, como el lanzamiento de la nueva entrega de la saga de Capcom, Monster Hunter Wilds, previsto para 2025, la presentación del nuevo videojuego de terror de Hideo Kojima, OD, y la llegada de Skulls and Bones el 16 de febrero de 2024. La última edición de The Game Awards ha reconocido como mejor juego del año a Baldur's Gate 3, el videojuego RPG desarrollado por Larian Studios que también se ha consolidado como el más galardonado de la edición de este año. Sin embargo, el evento dirigido por Geoff Keighley, también ha acogido una gran cantidad de anuncios del sector de los videojuegos. En este sentido, Capcom ha anunciado el lanzamiento de Monster Hunter Wilds, la secuela de Monster Hunter World, que llegará en el año 2025 para PC, PlayStation 5 y Xbox Series X. En concreto, se trata de la primera entrega de la saga de mundo abierto desarrollada para la nueva generación de consolas. De esta forma, los jugadores vivirán nuevas experiencias en el mundo de temática fantástica y rol de acción, en las que los personajes podrán utilizar monturas para desplazarse a gran velocidad, habrá fenómenos atmosféricos y las salvajes criaturas se moverán en manadas. Otro de los anuncios que ha destacado en The Game Awards ha sido el nuevo juego de terror OD (Overdose), del diseñador de videojuegos japonés, Hideo Kojima, que está desarrollando de forma exclusiva para Xbox Game Studios. A pesar de que en el trailer no ha mostrado en profundidad el enfoque del videojuego, el propio Kojima ha subrayado que se trata de un videojuego de terror para "gamers y gritones", que contará con los actores Sophia Lillis y Hunter Schaffer. Asimismo, ha detallado que utilizará la tecnología en la nube de Microsoft para crear algo que "nadie ha visto antes". Otra de las confirmaciones de lanzamiento ha sido Skulls and Bones que, tras sufrir varios retrasos, se lanzará oficialmente el 16 de febrero de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC. Así, tal y como ha mostrado el trailer presentado por Ubisoft en la gala, los jugadores podrán vivir batallas navales y desafiar a legendarios piratas, incluso, con un modo cooperativo de hasta tres jugadores. Igualmente, Ubisoft también ha adelantado que la próxima entrega de la saga Prince of Persia: The Lost Crown, dispondrá de una demo gratuita para todos los jugadores a partir del 11 de enero de 2024. Se trata de una prueba del nuevo título de plataformas de acción y aventura ambientado en un mundo persa mitológico, que se lanzará oficialmente el 18 de enero de 2024. Siguiendo esta línea, la desarrolladora SCE Santa Monica Studio ha anunciado un nuevo DLC gratuito para God of War Ragnarok, al que se ha referido como Valhalla, que estará disponible el próximo martes 12 de diciembre para los usuarios de PlayStation 5. En este nuevo modo de juego, los usuarios deberán continuar luchando en el infierno contra todo tipo de criaturas mitológicas. La desarrolladora Saber Interactive, aprovechó la ocasión para presentar el nuevo juego de supervivencia Jurasic Park Survival, en el que los jugadores encarnarán a la científica Maya Joshi, quien tendrá que sobrevivir a las peligrosas creaciones de dinosaurios en la isla Nublar. Square Enix también ha anunciado una nueva entrega de la saga Secret of Mana tras 15 años, con el videojuego Visions of Mana, que se lanzará para PC, PS4, PS5 y Xbox Series X/S. Así, se basará en un juego RPG de acción que se desarrollará en un mundo semiabierto y los jugadores darán vida al personaje principal llamado Val. The Game Awards también ha acogido el primer 'gameplay' de Dragons Ball Sparking! Zero, en el que se han mostrado las primeras imágenes del título con un combate entre los míticos personajes Goku y Vegeta. Además de todo ello, otro de los anuncios fue el nuevo videojuego en el que está trabajando la desarrolladora Arkane Studios, Marvel's Blade, que se basará en una historia de acción en tercera persona que se situará en las calles de París. Por su parte, la desarrolladora Don't Nod Entertainment -creadora de Life is Strange- ha presentado Lost Records:Bloom & Rage, una nueva aventura narrativa que cuenta la historia de cuatro amigas que se reencuentran tras 27 años sin contacto, para "enfrentarse a un secreto largamente enterrado que les hizo prometer no volver a hablarse". Llegará a finales del próximo año para PC, PS5 y Xbox Series X/S. Finalmente, el estudio Game Science anunció el lanzamiento de su nuevo juego de acción Black Myth: Wukong el próximo 20 de agosto de 2024.