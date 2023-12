(Previa) La Real defiende Europa ante el Villarreal y Mallorca y Sevilla buscan huir de la zona baja

La Real Sociedad busca este sábado en el Estadio de la Cerámica ante el Villarreal (18.30 horas) mantenerse en posiciones europeas, en una decimosexta jornada de LaLiga EA Sports en la que RCD Mallorca y Sevilla FC enfrentan sus problemas (21.00 horas) y en la que la UD Las Palmas espera acercarse a los puestos de privilegio a costa del Deportivo Alavés (14.00 horas). Los donostiarras pasaron más apuros de los esperados en Copa del Rey para eliminar al Andratx (0-1) con un solitario tanto de André Silva; con ello, volvían a vencer después de dos empates consecutivos ante el Salzburgo (0-0) y Osasuna (1-1). Ahora, regresan a la competición doméstica, donde son sextos con 26 puntos, con uno de renta sobre el primero de los aspirantes a entrar en posiciones continentales, el Real Betis. Antes de jugarse el liderato del grupo en 'Champions' frente al Inter, el conjunto de Imanol Alguacil se enfrenta a un Villarreal que, de la mano de Marcelino García Toral, suma cinco encuentros sin perder, pero que no acaba de convencer. Con 16 unidades, sigue estando más cerca del descenso, a siete puntos, que de la sexta plaza, a diez. Además del sancionado Robin Le Normand, se perderán el duelo en el cuadro 'txuri urdin' los lesionados Martín Merquelanz, Ander Barrenetxea y Mohamed-Ali Cho, así como el delantero Mikel Oyarzabal, que acaba de ser padre. Por el equipo castellonense no estarán Santi Comesaña, Yeremy Pino, Denis Suárez, Alberto Moreno ni Aissa Mandi. Por su parte, el Deportivo Alavés busca su tercera victoria consecutiva en Mendizorrotza -donde superó en las últimas semanas al Almería y al Granada- para tratar de alejar el peligro, siete puntos por debajo de sus 16. Los de Luis García Plaza, que superaron entre semana por la mínima al Terrassa (0-1) en Copa, esperan puntuar por tercera jornada seguida tras empatar el fin semana pasado en Mallorca (0-0). Enfrente, Las Palmas (21) ansía dar continuidad al triunfo ante el Getafe (2-0) y seguir haciendo méritos para ascender a las plazas de privilegio, a cinco unidades. De paso, los de Xavi García Pimienta quieren quitarse el susto copero ante el Tudelano, ante el que necesitaron una prórroga para poder eliminarlo (1-2). Sin los lesionados de larga duración Giuliano Simeone y Aleksandar Sedlar, los babazorros tendrán que lidiar también con las ausencia de Ander Guevara, que deberá cumplir ciclo. Los canarios, mientras, acusarán las bajas de Eric Curbelo, Fabio González, Álvaro Lemos y Sandro Ramírez, todos por lesión. En el último partido del sábado, en el Mallorca Son Moix, Mallorca y Sevilla lucharán por distanciar las posiciones de quema. Los bermellones, que en el torneo del 'KO' se deshicieron del Valle de Egüés (0-3), no ganan en LaLiga desde mediados de septiembre, y desde entonces enlazan diez partidos sin conseguirlo, lo que les deja con 11 puntos, dos sobre el antepenúltimo puesto. El conjunto nervionense tampoco sabe lo que es ganar con Diego Alonso más allá de la Copa -donde esta semana eliminaron al Atlético Astorga (0-2)- y, quitando esos dos duelos coperos, el técnico uruguayo lleva nueve partidos sin conocer la victoria. Eliminado de 'Champions' y a punto de jugarse el tercer puesto y la Liga Europa ante el Lens, maneja solo 13 puntos, cuatro sobre el descenso. El kosovar Vedat Muriqi es la única ausencia segura en el cuadro balear, que se mantiene pendiente del estado de Pablo Maffeo y de Cyle Larin. Por su parte, el Sevilla tendrá hasta diez bajas: Jesús Navas, Suso, Mariano, Örjan Nyland, Alfonso Pastor, Tanguy Nianzou, Érik Lamela, Marcos Acuña, Fernando Reges y Loïc Badé. --PROGRAMA DEL SÁBADO EN LALIGA EA SPORTS. Alavés - Las Palmas. Munuera Montero (C.Andaluz) 14.00. Real Betis - Real Madrid. Soto Grado (C.Riojano) 16.15. Villarreal - Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 18.30. Mallorca - Sevilla. Alberola Rojas (C.C.-manchego) 21.00.