López Obrador promete ir al fondo en un caso de corrupción de organismo agrícola mexicano

Ciudad de México, 8 dic (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, celebró este viernes la detención de René Gavira, exdirector de Administración y Finanzas de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), acusado por varios delitos de lavado de dinero, y prometió ir al fondo del caso.

"Qué bueno que este señor se entregó para ir al fondo y demostrar que no hay impunidad para nadie y que no somos iguales (que Gobiernos precedentes)", señaló el mandatario durante su conferencia de prensa matutina.

El gobernante mexicano subrayó que este caso le "importa mucho" porque es el "único" de corrupción que ha tenido su Administración, por lo que quiere aclararlo antes de que termine su mandato.

"Yo le he pedido al fiscal, de manera respetuosa porque es (un organismo) autónomo, que este caso no quedara pendiente, entre otras cosas, desde luego por la corrupción que implica, pero también porque mis adversarios van a manejar esto en mi contra. Ya lo están haciendo. Entonces no les quiero dejar ni un banderín", apuntó.

López Obrador se pronunció así sobre la detención de René Gavira, exdirector de Segalmex, quien está acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero.

Esto relacionado con la presunta utilización de 800 millones de pesos (unos 46 millones de dólares) de Segalmex, para la compra ilegal de títulos bursátiles en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como por el desvío de 142,5 millones de pesos (unos 8 millones de dólares) para adquirir una partida de azúcar que no se entregó al completo.

En abril de 2022, la Fiscalía General de la República lo vinculó a proceso alegando que "presumiblemente autorizó la compra de 100.000 títulos bursátiles con un valor total de 100 millones de pesos (unos 5 millones de dólares), utilizando para ello recursos públicos provenientes del patrimonio de Segalmex, a través de una Casa de Bolsa".

El escándalo arreció en marzo pasado, cuando la FGR informó de 22 órdenes de aprehensión vinculadas con los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado por "contratos ilegales y pagos ilícitos".

Por ello, el mandatario celebró este viernes que Gavira se haya entregado y reiteró que buscará que se vaya al fondo del asunto al asegurar que no establece "relaciones de complicidad con nadie".

En las investigaciones se han denunciado redes de empresas fantasma y adquisición a sobreprecio de insumos como azúcar que nunca usó Segalmex, organismo creado por López Obrador para "rescatar el campo" con apoyos a pequeños productores, buscar la "autosuficiencia alimentaria", distribuir alimentos básicos y garantizar precios. EFE

csr/afs/mfr

(foto)(video)