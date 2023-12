Las 'Guerreras' se atascan con los cuartos del Mundial en juego

La selección española femenina de balonmano encajó este viernes su primera derrota en el Mundial 2023 al caer (30-22) ante República Checa en el Arena Nord de Fredrikshavn (Dinamarca), un paso en falso con el billete a cuartos de final en juego, que tendrán que buscar contra Países Bajos el domingo en el cierre de la Ronda Principal. Las 'Guerreras' vieron frenada su capacidad de crecerse ante la adversidad ante unas checas convencidas de abrir el Grupo IV y reclamar sus opciones de estar en los cruces. España no tuvo su día, atascada en ataca y superada en el repliegue, y esta vez no encontró soluciones, viendo escaparse el marcador entre el final el primer tiempo e inicio del segundo. Las de Martín se condenaron de nuevo a sufrir y a buscar soluciones sobre la marcha ante un rival mejor posicionado y con las ideas más claras en el primer tiempo, que no permitió el despertar de las 'Guerreras' como en sus cuatro victorias anteriores en Dinamarca. Por si fuera poco, elevaron la voz justo antes del descanso, con una sangría en la defensa de las españolas por un mal balance hacia atrás en un parcial demoledor. España se vio cinco abajo (13-8), maquillado sobre la bocina por Paulina Pérez, la mejor de las suyas, después de precipitarse en ataque y no tener la continuidad en defensa que sí lució su rival. Las checas defendieron hundidas pero sin complicaciones porque las de Martín no tuvieron lanzamiento exterior. Además, ni Lysa Tchaptchet ni Kaba Gassama dieron goles en el pivote. La ecuación fallaba por todas partes a unas 'Guerreras' sin el seguro bajo palos de otros partidos, superada Darly Zoqbi y también Mercedes Castellanos en el segundo tiempo, mientras Kudlackova sumaba una decena de intervenciones en el primer acto. En la reanudación, España amagó con la reacción, de nuevo activada en defensa, pero fue tampoco llegó su momento. Las checas aprovecharon las pérdidas del rival y, entre Charlotte Cholevova, Marketa Jerabkova y Veronika Malá, dieron continuidad a la sangría (19-11). Contra las cuerdas, España tiró de orgullo, con cambios a una defensa más uno contra uno, pero no inquietó a la República Checa a pesar de recortar la diferencia a cuatro goles. El desgaste y los partidos empezaron a pesar en las 'Guerreras'. Los cambios de Martín no surtieron efecto, con minutos para la recién llegada Marta López, pero sin la efectividad necesaria ni una defensa férrea, ante un rival muy enchufado que estuvo cómodo sin que España buscara más los extremos como reclamó también Sole López. Las molestias de Maitane Echeverria, aunque volvió para ayudar a sus compañeras, no ayudaron a encontrar respuesta al frenazo. El Mundial pesa pero queda lo más importante. Las 'Guerreras', que buscan además de los cuartos sellar al menos el Preolímpico, se jugarán todo en la última jornada ante una Países Bajos que a priori es el rival más exigente, verdugo de las españolas en la final del Campeonato del Mundo de 2019. Las checas suman seis puntos como las de Martín y tendrán su opción el mismo domingo contra Brasil.