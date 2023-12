Lakers y Pacers disputarán la primera final del Torneo Intratemporada de la NBA

Los Angeles Lakers y los Indiana Pacers se enfrentarán en la gran final del Torneo Intratemporada (In-Season Tournament, en inglés) de la NBA, cuyo desenlace se está celebrando en Las Vegas (Nevada), gracias a sus respectivas victorias contra los New Orleans Pelicans (133-89) y los Milwaukee Bucks (119-128) en la madrugada de este viernes. En el T-Mobile Arena, engalanado para la Final Four de esta histórica primera edición del torneo 'copero', abrió fuego la semifinal entre los Bucks y los Pacers. Un primer cuarto igualado (29-27) dio paso a un segundo periodo en el que la franquicia de Indianápolis se despegó en el marcador, gracias a su habitual estilo de ataque vertiginoso. Su gran estrella, el base Tyrese Haliburton, mostró credenciales para optar al MVP de una competición en la que está brillando en la dirección de juego y también en el reparto de pases. Sin embargo, el despertar ofensivo del escolta Damian Lillard logró que el equipo de Wisconsin remontase después del descanso (de 51-63 a 94-91). De nuevo el buen juicio de Haliburton, que acabó con 27 puntos y 15 asistencias, se unió a la destreza de su compañero Myles Turner bajo el aro (26 puntos y 10 rebotes) para amarrar el triunfo en los últimos minutos del cuarto acto. El alero griego Giannis Antetokounmpo, pese a anotar 37 puntos y capturar 10 rebotes, no evitó la derrota de los Bucks. En la semifinal del Oeste, en cambio, los Lakers fueron una apisonadora y no dieron opción a los Pelicans (133-89), a los que condenaron con un soberbio segundo cuarto de LeBron James, que necesitó solo 22 minutos para finiquitar el choque. La estrella de la franquicia argelina se lució con 30 puntos y 8 asistencias. Con un 4 de 4 desde la línea de tres, sus tres triples consecutivos del inicio del segundo cuarto terminaron de romper el encuentro, después de que los de Luisiana se llevasen el primer parcial por la mínima. Los 44 puntos de diferencia permiten a los Lakers lograr su cuarta victoria más abultada desde 1990, solo superada por los 55 puntos de renta sobre los Cavaliers en 2011, los 46 ante los Hawks en 2004 y los 46 ante los Jazz en el 2000, con Kobe Bryant en pista en los tres choques.