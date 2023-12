Haliburton: "Nadie esperaba que estuviéramos aquí, excepto los muchachos en el vestuario"

Las Vegas (EE.UU.), 7 dic (EFE).- Los Indiana Pacers disputarán la final del NBA In-Season Tournament y avanzan de la mano de Tyrese Haliburton, que está mostrando el mejor rendimiento de su carrera y que es consciente de la sorpresa que están dando tras eliminar en cuartos a los Boston Celtics y este jueves en semifinales a los Milwaukee Bucks.

"Estamos sorprendiendo al mundo en este momento. Nadie esperaba que estuviéramos aquí, excepto los muchachos en el vestuario, así que se siente bien", afirmó la estrella de los Pacers en una rueda de prensa.

Haliburton destaca individualmente pero no se cansa de poner siempre al grupo sobre él.

"Son mis hermanos, queremos jugar los 'playoffs', queremos competir por algo así o más grande. Esto es el comienzo, es jugar por algo real, y ahora tenemos la opción de ganar un campeonato", argumentó.

Y si finalmente se logra levantar el título el sábado, habrá que celebrarlo como merece.

"Obviamente estamos muy motivados con esto y deberá tener una celebración a la altura. No podemos volvernos locos hoy porque jugamos el sábado. Tenemos que prestar atención a lo que suceda ahora en el siguiente partido para estar preparados, pero queremos disfrutar de este primer partido", comentó muy sonriente ante los periodistas.

Su compañero Myles Turner protagonizó uno de los momentos más divertidos de la noche al aparecer con un atuendo más propio de una gala que de un postpartido, con gafas de sol y chaqueta negra.

"No creo que tengamos muchos chicos de Hollywood”, comentó el pívot, a lo que le contestó con mucha intención Haliburton despertando las carcajadas de los presentes.

"No hay muchos chicos de Hollywood pero mi amigo viene con una chaqueta y sin camiseta debajo", señaló.

Giannis Antetokounmpo fue muy claro a la hora de definir a Haliburton.

"Es impresionante, está jugando a un nivel altísimo. Toda mi vida pensé que tu base es tu ritmo de partido. Acelera o pausa al equipo según lo necesite. Obviamente también es un gran tirador. Si no tira puede ir hasta dentro, es siempre una amenaza", apuntó el líder de los Bucks.

Por su parte, Damian Lillard lanzó una advertencia a su rival al ver que Haliburton imitaba su celebración de 'Dame Time'.

"No puedo enfadarme cuando alguien lo hace, es también señal de que me conoce y me respeta, conoce mi historia y lo que he hecho. No me importa. He aprendido que cuando estás teniendo tu momento es importante ser cuidadoso y humilde, porque nunca sabes cuándo esto se puede dar la vuelta. Lo respeto, chocamos las manos al final", sentenció el base de Milwaukee.

Una de las preguntas que dejó el partido es si se puede considerar a este equipo como candidato en la Conferencia Este. En los Bucks hay división de opiniones.

Para Khris Middelton, hay que tenerles en cuenta: "Han ganado a grandes candidatos, no sé ante Filadelfia pero a Boston le han ganado. Desde luego están en ese camino, son un equipo joven que está ganando mucha confianza con las últimas dos victorias".

"Me imagino que sí, ellos están en el camino hacia el título ahora mismo, pueden hacer historia. Queda aún mucha temporada. Tenemos que esperar hasta el parón del All-Star para ver si consolidan lo que están haciendo, pero ahora mismo están haciendo un trabajo excelente", manifestó, en un sentido similar, Cameron Payne.

En cambio, Bobby Portis fue más cauteloso pero respeta el trabajo de Indiana: "Tenemos que respetar a todo el mundo en la pista, habría que verlo en una serie a siete partidos. Lo de hoy es a partido único, están jugando muy buen baloncesto, son un equipo emergente".

Mientras tanto, los Pacers saborean su dulce momento pero no se conforman.

"Tenemos hambre, queremos ganar algo con lo que no se contaba con nosotros, queremos competir, queremos ganarlo. Claro que hay mucho dinero en juego, pero tenemos orgullo y queremos ser los primeros en ganar este torneo", afirmó un ambicioso Buddy Hield.

Algo parecido dijo T.J. McConnell, clave este jueves ante los Bucks: "Me siento bien, pero no estoy satisfecho. Tenemos un partido el sábado. Es una gran victoria y estoy feliz por el grupo, pero no podemos estar satisfechos: queda un partido más". EFE

ngd/dvp/cav

(foto)