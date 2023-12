Endrick afirma que el racismo no le afectará

São Paulo, 8 dic (EFE).- El delantero brasileño Endrick, futuro jugador del Real Madrid, afirmó este viernes que el racismo no le va a afectar y destacó la importancia de la salud mental para salir adelante.

"Ya he sufrido racismo. Soy negro, sí, y nada de eso me afectará. Siempre voy a seguir en la lucha apoyando a nuevos jugadores jóvenes para hacer que se sientan bien", afirmó el delantero de 17 años durante una rueda de prensa en São Paulo, en respuesta a una pregunta sobre si ha sufrido ofensas racistas.

Endrick, actualmente en el Palmeiras, dijo haber pasado días "buenos" durante las vacaciones pasadas con su compatriota Vinícius Júnior, muy implicado en el activismo antirracista tras haber sido víctima de ataques denigrantes por parte de aficiones de equipos rivales.

Endrick destacó que la salud mental "es lo más importante que hay", después de haber tenido que lidiar con las altas expectativas creadas ante su próxima incorporación al Real Madrid, prevista para julio.

"Gracias a Dios, tengo a mi familia a mi lado", declaró, antes de afirmar que tiene una "cabeza madura" para su edad.

En ese camino para gestionar la presión mediática, el jugador agradeció el apoyo del técnico del Palmeiras, el portugués Abel Ferreira, quien apostó por él durante una temporada que se ha saldado con la victoria del equipo en la liga brasileña.

"Es mucho más que un entrenador, me ayudó tanto dentro como fuera del campo. Si no fuese por él, yo no estaría aquí", declaró. EFE

