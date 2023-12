El Ejército de Israel hará una autopsia al ciudadano abatido a tiros en Jerusalén por los propios militares

El Ejército de Israel ha anunciado este viernes que exhumará los restos mortales del ciudadano israelí Yuval Castleman para someterlos a una autopsia dentro de la investigación sobre las circunstancias exactas de su muerte la semana pasada en Jerusalén precisamente a manos de efectivos de las Fuerzas Armadas, que presuntamente le confundieron con un atacante de Hamás. El suceso tuvo lugar hace una semana cuando Castleman, antiguo agente de Policía, intervino para desbaratar un ataque de dos milicianos de Hamás en Jerusalén antes de recibir varios disparos de los militares a pesar de que en ese momento se encontraba desarmado, con los brazos en alto e identificándose a viva voz como judío, según un vídeo tomado durante el incidente y que también está siendo examinado por las autoridades. La familia de Castleman ha denunciado lo ocurrido como un asesinato y altos cargos tan destacados como el ministro Benny Gantz, ahora 'número dos' del gabinete de guerra del Gobierno israelí, han reprochado al primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, la poca atención que dispensó al caso durante los primeros días, antes del anuncio de la investigación. Ahora, en un comunicado recogido por el 'Times of Israel', el Ejército ha anunciado que las "pruebas adicionales" recabadas por Policía Militar han concluido la necesidad de "exhumar los restos mortales de Castleman con vistas a la realización de una autopsia en el Instituto de Medicina Forense". Hasta el momento el único militar acusado formalmente es el reservista Aviad Frija -- un segundo militar implicado solo ha sido interrogado --, que ahora mismo se encuentra bajo arresto domiciliario. Sus abogados, recoge el mismo medio, han asegurado que las imágenes de la muerte de Castleman solo conceden una "perspectiva sesgada de lo ocurrido" y no se corresponden con su verdad de los hechos. "Desde el lugar en el que se encontraba el soldado, dado lo que estaba viendo y los disparos que estaba escuchando, estaba convencido de todo corazón que estaba abriendo fuego contra un terrorista y en modo alguno estaba intentando lograr una 'muerte confirmada', ni actuó de manera que indujera a pensarlo", de acuerdo con el comunicado de los letrados. El pasado fin de semana, Netanyahu lamentó lo ocurrido a Castleman como un efecto colateral de la guerra de Gaza. "Estas cosas pasan cuando distribuyes tantas armas entre la población", declaró el sábado en referencia a una iniciativa de "protección" defendida entre otros por sus socios ultranacionalistas de Gobierno, como el ministro de Seguridad, Itamar ben Gvir. En un mensaje en su cuenta de la red social X, Gantz avisó a Netanyahu que la muerte de Yuval Castleman "no son 'cosas que pasan'". "Estamos ante un aviso que nos obliga a aprender lecciones que salvarán vidas en un futuro, y hace falta una investigación exhaustiva sobre estas circunstancias, así como en los procedimientos sobre la doctrina imperante del uso de armas", ha añadido.