El COI autoriza la participación como neutrales de los deportistas rusos y bielorrusos en París 2024

El Comité Olímpico Internacional (COI) ha autorizado la participación bajo bandera neutral de los deportistas rusos y bielorrusos en los Juegos Olímpicos de París 2024, además de informar de que, hasta el momento, solo hay once deportistas de este tipo clasificados para la cita del próximo verano. El pasado mes de marzo, el COI recomendó a las federaciones que permitiesen reintegrarse en sus competiciones a los deportistas de Rusia y Bielorrusia, que han tenido prohibida su participación internacional por culpa del apoyo de sus países a la guerra de Ucrania. Ahora, la Junta Ejecutiva (JE) del COI ha decidido que los deportistas neutrales individuales que hayan atado el billete para París a través de los sistemas de clasificación de las federaciones internacionales podrán ser "declarados elegibles" para competir en los Juegos Olímpicos, aunque siempre bajo "estrictas condiciones". De hecho, el organismo ha informado de que, de los 4.600 deportistas de todo el mundo que ya se han clasificado para París 2024, solo hay 11 neutrales -ocho con pasaporte ruso y tres con pasaporte bielorruso-. La delegación ucraniana, en la que se temían ausencias como posible boicot a la presencia rusa, consta ya de más de 60 deportistas. Entre las condiciones que deben reunir estos deportistas está la de ser inscritos como neutrales individuales, por lo que no se tendrán en cuenta los equipos rusos y bielorrusos. Además, los deportistas que apoyen "activamente la guerra", que estén "contratados por el ejército" o que pertenezcan a "las agencias de seguridad nacional rusas o bielorrusas" no serán elegibles para inscribirse ni competir". También deberán cumplir "todos los requisitos antidopaje"; no se exhibirá ninguna bandera, himno, colores ni ninguna otra identificación de Rusia o Bielorrusia; y no estarán invitados políticos rusos ni bielorrusos.