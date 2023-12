(Crónica) El Espanyol salva un sufrido empate contra el Zaragoza

El Espanyol tuvo que dar por bueno el empate (1-1) ante el Real Zaragoza este viernes en la jornada 19 de LaLiga Hypermotion después de quedarse con uno menos en el minuto 57, mientras que el Albacete firmó un triunfo importante (2-0) contra el Villarreal B para alejar la zona baja. El equipo 'perico' trató de recuperar su crecimiento con Luis Miguel Ramis en Cornellà, pero los maños, buscando también buenas sensaciones en la llegada de Julio Velázquez, no renunciaron a llevarse algo de provecho en un buen partido. De hecho, el equipo visitante fue mejor en el primer tiempo, pero no logró acercarse con peligro a la meta rival. En la reanudación, Edu Expósito adelantó al Espanyol pero poco después llegó la roja a Calero. Así, el momento local duró poco y el Zaragoza firmó el 1-1 a 20 minutos del final por medio de un Manu Vallejo recién entrado al campo. En el tramo final, Sergi Enrich se estrelló con el poste y el Espanyol salvó por los pelos un punto con el que sumar en la zona de promoción (32), aunque son muchos los gallos en ese corral. Mientras, el Zaragoza hace buena la victoria ante el líder Leganés la pasada semana con otra notable actuación ante un equipo de la zona alta para soñar con su escalada. Por otro lado, el viernes inaugural de la jornada 19 dejó el triunfo de un Albacete que puede permitirse mirar hacia arriba. El cuadro manchego fue superior a un Villarreal B que se queda pendiente de la zona de descenso y que sucumbió con los goles de Agus Medina y Manu Fuster en el segundo tiempo. --RESULTADOS Y HORARIOS DE LA JORNADA 19 EN LALIGA HYPERMOTION. -Viernes 8 de diciembre. Albacete - Villarreal B 2-0. Espanyol - Real Zaragoza 1-1. -Sábado 9. Valladolid - Amorebieta 16.15. Sporting de Gijón - Levante 18.30. Burgos - Mirandés 21.00. -Domingo 10. Elche - Cartagena 14.00. Racing de Santander - Oviedo 16.15. Eibar - Andorra 18.30. Leganés - Eldense 18.30. Huesca - Racing de Ferrol 21.00. -Lunes 11. Tenerife - Alcorcón 21.00.