Ancelotti entiende a Rahm: "El mundo está cambiando"

Madrid, 8 dic (EFE).- El técnico italiano del Real Madrid, Carlo Ancelotti, opinó sobre la decisión del golfista español Jon Rahm de abandonar la PGA para incorporarse al LIV Golf, financiado por el gobierno de Arabia Saudí, por unos 500 millones de dólares, y bromeó con que una oferta así de mareante le haría ir "andando", en un hecho que demuestra que "el mundo está cambiando".

"Voy sin reserva de vuelo, voy andando", bromeó Ancelotti cuando fue preguntado en su comparecencia ante los medios en la ciudad deportiva del Real Madrid por la decisión de Rahm.

"Es una broma", aclaró. "Cada uno elige lo que quiere. El mundo está cambiando, ha cambiado y cambiará. No me sorprendo con nadie. La verdad que nunca he jugado al golf, pero Jon Rahm es muy bueno, el mejor de todos", añadió.

En su caso, 'Carletto' dejó claro que no ha recibido ninguna llamada que le haya tentado de Arabia Saudí y si llegara, aseguró que no le daría prioridad al aspecto económico.

"No me han llamado desde Arabia, vivo el presente y es muy bonito de momento. Tengo otro objetivo y otra idea al dinero, nunca he pensado en él porque he crecido en una familia en la que el dinero no era importante. Ahora tengo dinero pero no es lo más importante. Lo es encontrarme bien en un ambiente".

"Puede ser que si un día voy a Arabia me puedo encontrar bien, pero ahora me encuentro bien aquí y ojalá me pueda seguir encontrándome todavía mucho tiempo", sentenció mostrando sus ganas de seguir en el Real Madrid. EFE

