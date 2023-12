Tasas hipotecarias en EE.UU. caen por sexta semana, se acercan a 7%

(Bloomberg) -- Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron por sexta semana consecutiva, para ubicarse en el nivel más bajo desde agosto.

El promedio para un préstamo a tasa fija a 30 años fue del 7,03%, frente al 7,22% de la semana pasada, según informó Freddie Mac en un comunicado el jueves.

Las tasas hipotecarias han retrocedido en las últimas semanas, lo que ha brindado un ligero alivio a los compradores de viviendas, que han estado enfrentando los costos de endeudamiento más altos en años. El mercado inmobiliario sigue complicado, con una oferta limitada de viviendas en venta que contribuye a apuntalar los precios y reducir aún más la asequibilidad.

Cuando las tasas empezaron a bajar, las solicitudes de préstamos para compra repuntaron inicialmente, “pero esta mejora en la demanda disminuyó en la última semana”, señaló en el comunicado Sam Khater, economista jefe de Freddie Mac. “Aunque estas tasas más bajas siguen siendo un alivio bienvenido, está claro que tendrán que bajar aún más para reactivar la demanda de manera más consistente”.

Las señales apuntan a otra pausa en la campaña de aumentos de tasas de la Reserva Federal cuando se reúna la próxima semana. Las ofertas de empleo disminuyeron en octubre al nivel más bajo desde principios de 2021, según una encuesta del Departamento del Trabajo. El informe mensual de empleo del Gobierno, un dato clave para el banco central, se publicará el viernes.

“Predecimos que una mejora sostenida de la inflación reducirá la tasa hipotecaria al 6,5% para fines de 2024”, dijo Jiayi Xu, economista de Realtor.com.

