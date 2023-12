Save the Children alerta de la imposibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria necesaria en Gaza

Save the Children ha denunciado que no se están respetando las condiciones para hacer llegar la ayuda humanitaria a Gaza, lo que impide proporcionar la asistencia necesaria ante el aumento de la ofensiva del Gobierno de Israel y el asedio a los territorios de la Franja. La directora ejecutiva de la ONG, Inger Ashing, ha alertado de que "si no se establece inmediatamente un alto el fuego definitivo y las condiciones necesarias para una respuesta humanitaria, el coste será la vida de más niños". También ha descrito con "horror" la situación de los niños en Gaza, que "han sido desplazados a la fuerza, apretujados en un minúsculo pedazo de tierra en el que no caben. Los que no se han visto obligados a abandonar sus hogares están aislados de los servicios básicos necesarios para sobrevivir, lejos de la escasa ayuda humanitaria que se les puede prestar", ha explicado. Distintas organizaciones humanitarias han advertido de que "no existe ningún lugar seguro en Gaza" y de la imposibilidad de hacer llegar la ayuda humanitaria. Además, han lamentado que no pueden "desarrollar su trabajo con eficacia" que es el "único salvavidas para las familias". Asimismo, Ashing ha alertado de la situación de "inanición y enfermedad" a la que se enfrentan ahora los menores que han sobrevivido. Desde Save the Children hablan de "gusanos que se extraen de las heridas y de niños sometidos a amputaciones sin anestesia" y de un sufrimiento humano que es "intolerable". Las últimas cifras de fallecidos justo cuando se cumplen dos meses de la respuesta de Israel a la ofensiva lanzada por Hamás el 7 de octubre, ha alcanzado ya los 17.200, según las últimas cifras proporcionadas.