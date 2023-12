Reencuentros en el Coliseum

Getafe (Madrid)/Valencia, 6 dic (EFE).- Después de su salida del Valencia, José Bordalás, entrenador del Getafe, se enfrentará por primera vez a su exequipo en un duelo marcado también por el tercer encuentro de Hugo Duro en la que fue su casa, el Coliseum, donde en citas pasadas no fue bien recibido por un sector de la afición azulona.

Hugo Duro, producto de la cantera del Getafe, cumple su tercera temporada en el Valencia. Muchos hinchas del conjunto madrileño no aplaudieron el destino que eligió un delantero producto de la casa que fue objeto de mofa valencianista a raíz del encuentro de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey del curso 2018/19.

Aquel día, Hugo Duro protagonizó una acción que dio el pase del Valencia hacia las semifinales. Con 2-1 en el marcador y tras el 3-2 de la ida, en el tiempo añadido evitó un tanto de su propio equipo cuando Jorge Molina disparó a la portería de Jaime Doménech. Su cuerpo impidió el gol y en la siguiente jugada, en el minuto 93, Rodrigo Moreno marcó el tanto de la clasificación "ché".

Se hizo famoso el cántico "tocó en Hugo Duro" y en marzo de 2022, en su primera visita con la camiseta del Valencia, parte de la afición del Getafe le recibió en el Coliseum llamándole "traidor." En su segunda visita, en febrero de 2023, las críticas fueron mucho menos ruidosas y la reacción de la que fue su hinchada a la tercera es una incógnita.

Bordalás también se reencontrará por primera vez con el Valencia tras sentarse en su banquillo en la temporada 2021/22. Dejó buen sabor de boca, con un noveno puesto en Liga y con una final de la Copa del Rey que perdió ante el Betis en los penaltis. Pese a guardar buena memoria de su anterior club, hora no tendrá piedad para intentar sumar tres puntos con el Getafe después de perder ante Las Palmas y terminar con una racha de ocho encuentros sin perder. Sin embargo, a su afición, en rueda de prensa le pidió una cosa: respeto para Hugo Duro, a quien llevó al Valencia cuando no contaba para el Getafe.

El técnico azulón tendrá problemas para confeccionar su defensa. Por sanción, ha perdido a Damián Suárez, a Omar Alderete y a Diego Rico. Juan Iglesias y Domingos Duarte posiblemente ocupen el hueco de los dos primeros, mientras que en el lateral izquierdo Bordalás podría desplazar del centro de la defensa a Gastón Álvarez o utilizar a Fabrizio Angileri, con pocos minutos esta temporada.Por lesión, no podrá contar con Mauro Arambarri y Enes Ünal, mientras que José Ángel Carmona está casi descartado tras perderse el choque ante Las Palmas por unas molestias musculares.

Por su parte, el Valencia llega al Coliséum en un momento de indecisión después de tres partidos ligueros sin conocer la victoria para afrontar un duelo directo por la zona media de la tabla tras una eliminatoria copera en la que, pese a pasar de ronda, tuvo más problemas que soluciones en la unidad ‘B’ del equipo.

No obstante, Rubén Baraja se encontró con un tanto de Yaremchuk y con la vuelta de Jesús Vázquez y Alberto Marí, por lo que, con la plantilla tan corta con la que cuenta el vallisoletano, el técnico debe apoyarse en esos tres jugadores para que le den una alternativa desde el banquillo en los próximos partidos, ya que, más allá de Getafe, el próximo fin de semana tiene la visita del Barcelona antes de viajar a Vallecas en el último partido del año.

Baraja necesita frescura en las segundas partes y esa es una de las grandes pruebas que tiene por delante el Valencia este viernes, la de encontrar jugadores que ofrezcan rendimiento durante la segunda mitad de los partidos, sobre todo fuera de casa.

Y es que, como visitante, el Valencia ha dejado escapar hasta siete puntos en los minutos finales de sus últimas seis visitas ligueras por no saber aprovechar hasta tres ventajas que le habrían dado para ganar los encuentros ante Almería, Athletic Club y Girona.

Con la baja del capitán, José Luis Gayà, el Valencia deberá sobreponerse a esos problemas de los últimos minutos y mostrar en el Coliseum la consistencia exhibida durante los primeros ochenta minutos ante el Girona.

Para ello, puede seguir ubicando a Yarek Gasiorowski en el lateral izquierdo, por Gayà, y confiar en el internacional marroquí Selim Amallah para ocupar un trivote junto a Javi Guerra y Pepelu, mientras que Diego López puede volver a la banda izquierda, tras actuar de segundo punta ante el Girona.

-- Alineaciones probables:Getafe: Soria; Juan Iglesias, Mitrovic, Duarte, Gastón o Angileri; Djené, Milla, Maksimovic; Mayoral, Latasa y Greenwood.

Valencia: Mamardashvili; Thierry, Mosquera, Paulista, Yarek; Fran Pérez, Javi Guerra, Pepelu, Amallah, Diego López; Hugo Duro.

Árbitro:Estadio: Coliseum.

Hora: 21:00

- Posiciones: Getafe (10º, 19 puntos); Valencia (9º, 19 puntos).

- La clave: las ausencias en defensa del Getafe, que no podrá contar con tres titulares sancionados como Alderete, Damián y Diego Rico.

- El dato: José Bordalás se enfrentará por primera vez al Valencia tras su salida del club ché tras una temporada en su banquillo (2021/22)

- Las frases:

. Bordalás (Getafe): "Pido a nuestra ejemplar afición respeto para Hugo Duro".

. Baraja (Valencia): "Tenemos que estar mentalizados del partido que nos vamos a encontrar".

- El entorno: el sector de uno de los fondos del Getafe prepara una "sorpresa" para todos los aficionados que calificaron como "la más grande y significativa de la historia del Coliseum".

Getafe (Madrid), 7 dic (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, pidió a su afición "máximo respeto" para Hugo Duro, que en sus dos visitas como jugador del Valencia sufrió las críticas de un sector de la grada del Coliseum que acusó al canterano del conjunto azulón de ser un "traidor".

Hugo Duro disputará su tercer partido en el Coliseum con la camiseta del Valencia. Su primer regreso al Coliseum después de más de una década en los filiales del Getafe no fue agradable para el delantero, que escuchó de quienes fueron sus aficionados muchas críticas por haber fichado por un rival que se burló de él tras un partido de cuartos de final de Copa que disputaron ambos equipos. Bordalás pidió a sus hinchas que traten bien al futbolista "ché".

"Desde aquí le pediría a nuestra afición, que es ejemplar, máximo respeto. Creo que es injusto. El tiempo que ha estado en el Getafe lo ha dado todo. Lo tuve en el Getafe y en el Valencia. Es un jugador honesto, honrado que lo da todo y que defiende sus intereses. Ahora mismo defiende los del Valencia. No hay que olvidar que cuando vino Valencia y estaba de entrenador, aquí no tenía mucho protagonismo. Yo decidí que allí nos podía ayudar. Al final hizo un gran año y está haciéndolo francamente bien. Seguro que se le va a respetar. Es un futbolista de aquí, nacido aquí y máximo respeto como profesional. Ahora nos enfrentamos. Puede ser algo extraño, pero esto es fútbol", dijo.

“Él sabe que le tengo un gran cariño. Todos los saben. Cuando le tienes cariño a una persona y a un futbolista, eso no se acaba. Le deseo lo mejor a Hugo Duro pero a partir del domingo. Hugo Duro, aposté por él en Primera División cuando estaba en la cantera, demostró que tenía un gran compromiso y le vi futuro. Todos nos alegramos, todos en el club, de que las cosas le vayan francamente bien”, añadió.

Bordalás se reencontrará por primera vez al Valencia, equipo que dirigió en la temporada 2021/22 y habló sobre las sensaciones que tendrá cuando se reencuentre con algunos de quienes fueron sus jugadores.

"Todos sabéis que tengo un gran cariño al Valencia porque pasé una temporada excepcional y del recuerdo no se vive. Le deseo lo mejor al Valencia. Muchos de sus jugadores debutaron conmigo y les tengo mucho cariño. Ahora queremos ganar y dar una alegría a nuestra familia azulona. Es un partido más de Liga. Se han vivido enfrentamientos en el pasado muy bonitos. Creo que la afición va a disfrutar y para nosotros la afición es vital", comentó.

También destacó que después de alcanzar esta semana los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras eliminar al Atzeneta, sus jugadores está "mentalmente preparados y fuertemente comprometidos" para volver a la senda de la victoria después de perder en Liga ante Las Palmas la pasada jornada.

"Estoy tranquilo. Hemos tenido una semana muy apretada. Ha sido para todos los equipos, hay mucha exigencia en la Copa. Volvemos a la Liga con ilusió y soy optimista respecto a la actitud del equipo”, declaró.

También recordó que el Getafe tendrá "numerosas bajas por lesión y sanción" (Alderete, Damián, Diego Rico, Enes Ünal y Arambarri) y dejó claro que no se quejará ni pondrá "excusas" al respecto.

"Hay que afrontar el partido con las bajas que tenemos y que no se note. Carmona es complicado que llegue. Queda mañana por la mañana una sesión y en un 90 por ciento seguro que no”, añadió.

Preguntado por la importancia de la cantera y por el papel que jugó uno de sus futbolistas en el partido de Copa del Rey (Jordi Martín), reconoció que el lateral azulón estuvo "bastante bien en el campo" y señaló que es "un chico muy aplicado" que puede jugar en dos o tres posiciones.

"Siempre hay que tener confianza en la cantera. Siempre hay que apostar y cuando un jugador te demanda, hay que apostar por él. Gran parte de los que están en Valencia debutaron conmigo, como Javi Guerra, Mosquera, Diego López... Muchísimos. Los jugadores jóvenes son el futuro, pero todo requiere un proceso", declaró.

Asimismo, se refirió a su actitud cuando va a mirar los resultados de los partidos al final de la jornada y manifestó hacia donde mira primero, si hacia la parte alta de la tabla o hacia la zona baja.

"No suelo mirar mucho la clasificación. Mas o menos te dice donde estamos. Siempre miro hacia arriba personalmente y es lo que transmito a los jugadores. Las temporadas se devoran, el fútbol es un instante. Solo hay que pensar años atrás y parece que fue ayer cuando llegué al Getafe. Hemos visto cómo pasan las temporadas y cuando nos demos cuenta estamos al final del campeonato. Soy muy ambicioso y cuando no gano, no estoy contento. Sólo lo estoy cuando gano. No soy así. Ojalá. No sé perder. No forma parte de mis pensamientos en mi competición. Hay que trabajar cuando llegan las derrotas y trabajar para mejorar", comentó.

Por último, explicó cuál es la situación de la plantilla ante una posición como la de mediocentro: "Sergi Altimira, que contábamos con él al inicio, se marchó al Betis La lesión de Arambarri, la de Milla, tuvimos que jugar muchos partidos con Djené en una posición que no es la suya natural... Ahora tenemos sólo a Maksimovic y a Milla y hay que andar probando para adaptar. Jugamos el partido de Copa en un escenario sintético y más pequeño y puse un rato a Duarte y lo hizo bastante bien. A los jugadores les digo que no se limiten a una posición y que estén preparados y que estén listos para jugar con sus habilidades", finalizó.

Valencia, 7 dic (EFE).- El entrenador del Valencia, Rubén Baraja, aseguró este jueves en la previa del partido ante el Getafe que “la diferencia de dar un paso adelante o no” en la clasificación “pasa por sumar fuera de casa” y, tras “un buen partido en Girona, hay que refrendarlo” en el Coliseum.

“Tenemos que ser capaces de jugar a lo que venimos jugando en diferentes escenarios y competir, y el Getafe es un equipo que es intenso en los duelos, que es presionante, que no te deja el control de juego”, comentó Baraja, que informó que el capitán Jose Luis Gayà no estará ante el Getafe.

Expuso el entrenador vallisoletano que la remontada del Girona “no es una cuestión sólo de los últimos minutos” sino también de la calidad del club catalán y de que “cuando llegas al minuto 80 en un campo rival, te empuja y te envía centros laterales”.

“Dos acciones puntuales y el cansancio nos lleva a perder el encuentro, pero no puedo tirar a la basura ochenta minutos por diez en los que no estamos bien”, subrayó Baraja preguntado sobre la labor del Valencia en los últimos minutos de juego como visitante, tras perder siete puntos en los minutos finales de sus últimas seis visitas ligueras.

Por ello, aseveró que tienen que estar “especialmente concentrados y sentir el partido” para sacar un buen resultado en el Coliseum: “No podemos tener la ligereza de no ver que cada partido es fundamental para el club. Un jugador del Valencia debe ir motivado a todos los campos”.

Consultado por las conclusiones que sacó del partido ante el Arosa, en el que el Valencia ganó por la mínima ante un club de quinta categoría, dijo que no sacó muchas, porque pese a sufrir, “hay otras circunstancias difíciles de valorar, como que el terreno de juego no estaba bien, que no se podía manejar el partido” y que eso hizo que acabara siendo un partido abierto.

Subrayó que todos los jugadores, tanto los que juegan más como los que no, siguen un proceso para volver a estar a su mejor nivel y que necesita a “todos los jugadores”. También expuso que, al igual que Gayà no estará en el Coliseum, como tampoco lo estará el centrocampista portugués André Almeida.

Baraja explicó que el de este viernes será un partido “especial” para Hugo Duro, quien llegó al Valencia desde el Getafe, lo que supone un extra de motivación: “Espero que lo pueda trasladar al partido porque necesitamos que esté acertado”, dijo sobre el delantero.

Asimismo, comentó sobre Cenk que es una opción más para el lateral izquierdo, sobre todo “hasta que Jesús Vázquez coja ritmo” y con Yarek en la izquierda sustituyendo a Gayà.

Por último, se alegró de la vuelta del delantero alicantino Alberto Marí, que volvió ante el Arosa tras cuatro meses lesionado, y señaló que le da “otras opciones” que no tienen Duro y Yaremchuk, además de abrirle la puerta para empezar a jugar con dos delanteros.