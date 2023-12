Proton Drive lanza una función de copia de seguridad para fotografías en dispositivos Android

Proton ha presentado una nueva función para llevar a cabo copias de seguridad de fotografías en dispositivos Android, con la que los usuarios podrán almacenar y gestionar sus fotos y metadatos en el 'smartphone' de forma segura gracias al cifrado de extremo a extremo. El servicio de almacenamiento protegido en la nube ha puesto en valor su objetivo de proteger los datos de los usuarios con un "cifrado sólido" para que nadie pueda acceder a su información privada. Así, ha recordado que, actualmente, su servicio en la nube ya ofrece protección y almacenamiento para correos electrónicos, eventos del calendario, archivos, actividad de navegación e, incluso, contraseñas. Proton Drive ha avanzado en este aspecto y ha lanzado una nueva herramienta para dispositivos Android con la que permite a los usuarios realizar copias de seguridad automáticas y cifradas de sus fotografías, de manera que las imágenes se almacenan de forma segura y privada en la nube, sin que terceros o la propia plataforma Proton pueda acceder a ellas. La compañía suiza ha indicado que la mayoría de los usuarios "probablemente" no darían su consentimiento para compartir fotos de su familia y amigos "con extraños al azar en Internet"; algo que, sin embargo "es exactamente lo que ocurre" cuando se sincronizan automáticamente las imágenes de los 'smartphones' con servidores no privados de las grandes empresas tecnológicas, porque "pueden escanearlas y analizarlas con fines de lucro". De cara a ofrecer una alternativa a estos servicios, Proton ha presentado su nueva función de copia de seguridad cifrada para fotografías con la que, según ha asegurado, los usuarios nunca tendrán que "renunciar a su privacidad para mantener sus imágenes seguras". Tal y como ha explicado en un comunicado en su blog, esta función se está comenzando a implementar de forma gradual para dispositivos Android y, estará disponible a nivel general "en cuestión de días". De esta forma, los usuarios podrán comenzar a sincronizar sus imágenes con el servicio de Proton instantáneamente a través de la cuenta de almacenamiento en la nube de forma cifrada. En este sentido, la compañía ha señalado que se ha de tener en cuenta que, además de valor emocional, las fotografías también incluyen "una gran cantidad de datos vitales", como pueden ser los datos biométricos, o la ubicación precisa de los usuarios. Igualmente, las imágenes también pueden mostrar documentos confidenciales con información sensible, como tarjetas de crédito o declaraciones de impuestos. Por tanto, a la hora de realizar una copia de seguridad para almacenar estas imágenes en la nube y evitar riesgos de perderlas, Proton ha recomendado llevarla a cabo asegurando la protección de los datos de los usuarios. De esta forma, la nueva función de Proton Drive cifra "completamente" el contenido de los archivos y los metadatos importantes relacionados como, por ejemplo, la ubicación en la que se ha capturado la fotografía, antes de sincronizarlos con la cuenta de Proton Drive. NUEVA PESTAÑA DE 'FOTOS' Tras otorgar acceso a las fotografías y realizar la copia de seguridad, los usuarios podrán ver las imágenes que se han almacenado directamente en la aplicación y, además, recibirán notificaciones actualizadas en caso de que surja cualquier problema con la copia de seguridad. Con ello, Proton ha detallado que la aplicación proporciona una 'interfaz' de visualización y navegación sencilla para gestionar las imágenes de forma cómoda. Para ello, ha introducido una nueva pestaña de 'Fotos' en la 'app', y presenta las imágenes en un formato de cuadrícula. Asimismo, las imágenes estarán organizadas según la fecha en la que se capturaron y, desde esta misma pestaña, los usuarios podrán seleccionar, descargar o eliminar sus fotografías "sin esfuerzo". Igualmente, los usuarios también podrán seleccionar aquellas fotografías que desee poder ver sin conexión, de manera que puedan acceder incluso si el dispositivo no dispone de conexión WiFi o está fuera de la red. Por el momento, Proton Drive ha comenzado a lanzar esta función para dispositivos Android. Sin embargo, la compañía ha detallado que la copia de seguridad de fotografías ya está en versión beta para iOS.