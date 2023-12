Manuel Velasco agradece todo el cariño recibido y la condecoración del Gobierno a su madre, Concha Velasco

Tras el fallecimiento de Concha Velasco, las muestras de cariño y los gestos de afecto hacía una de las mujeres más queridas de nuestro país no han cesado. Su hijo, Manuel Velasco, ha querido agradecer públicamente todo el amor que están recibiendo tras la pérdida de su madre. "Muy duro, muy difícil, pero como cualquier persona que pierde a un ser tan querido como es su madre. Nosotros no queremos ningún tipo de protagonismo. Recibimos el cariño y todas las atenciones que están teniendo con nosotros, y nada, un beso enorme para todos", explica con sinceridad. Además, agradece al gobierno la condecoración que se le otorgará a su madre, la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, considerándolo un honor: "Sí, es un honor y se lo agradezco muchísimo al Gobierno que haya entendido esta distinción enorme con nuestra madre. Se lo agradecemos los dos, toda la familia y un honor que mi madre reciba una condecoración así". Por otra parte, asegura que la relación entre su madre y su tío Manolo Velasco era estrecha y llena de amor, desmintiendo cualquier especulación al respecto: "Que va, mi tío es un ser de luz maravilloso y estaba todo perfecto. Se querían muchísimo. Él adoraba a su hermana, y su hermana lo adoraba a él, así que está todo perfecto. Y si está preocupado por sus sobrinos es porque sabe que nosotros, como cualquier hijo que quiere a su madre, teníamos una relación muy estrecha. Está todo bien, dentro del drama está todo bien". Finalmente, destaca el apoyo incondicional de su familia en estos momentos difíciles: "Tenemos una familia que es una maravilla, uno de nuestros mayores tesoros. Y también el cariño de todos los españoles. No queremos tener ningún tipo de trato excepcional porque todo el mundo, desgraciadamente, pierde a una madre, pierde a un padre, y gracias a todos los que se preocupan por nosotros".