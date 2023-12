La Pegatina anuncia un concierto en el Wizink Center de Madrid el 5 de octubre de 2024 y un parón en 2025

El grupo musical La Pegatina ha anunciado este jueves que ofrecerán un concierto en el Wizink Center de Madrid el próximo 5 de octubre de 2024 y también han comunicado que en 2025 realizarán un parón en sus más de 20 años de trayectoria, según ha informado Sonde3 Producciones. "Nos vamos a dar un descanso en 2025. Y como ya sabéis cómo somos, hemos planificado qué pasa antes y después de ese año. El 2024 empezaremos la gira en los dos festivales más grandes de México, el Vive Latino y el Pal Norte, y luego estaremos girando tanto como podamos por todo el mundo y acabaremos la gira el 5 de octubre en el Wizink Center de Madrid", han compartido en su perfil de 'X'. El grupo ha avanzado que en 2026 volverán con un disco "bajo el brazo" y seguirán intentando conquistar "nuevos países y nuevos públicos con nuevas canciones y nuevo espectáculo". "En los primeros discos, lo escribíamos al acabar los agradecimientos. Ahora toca recordarlo: 'Sin vosotros, la máquina no funcionaría', gracias'", han comentado. Durante sus 20 años de carrera, La Pegatina ha realizado un total de 1366 conciertos en 32 países con 8 discos de estudio, un DVD en directo, un disco recopilatorio, dos EP, dos documentales, una novela gráfica, una biografía, un videojuego. "No está mal. Pero queremos más", afirma la banda. "En esta vida de gira, una conclusión muy habitual entre músicos es que no hay suficiente tiempo para asimilar todo lo que sucede, para aceptar tu momento, para alegrarse por un éxito o, simplemente, para reflexionar y agradecer la suerte que tienes de vivir de la música. Y nosotros queremos romper con esa dinámica y hacer un descanso para estar con nuestras familias, viajar o, sencillamente, hacer otras cosas que también nos gustan fuera de la música", sentencia el grupo. Las entradas para el concierto en el Wizink Center saldrán a la venta este viernes 8 de diciembre a las 12.00 horas.