La ONU lamenta la decisión de Israel de revocar el visado de la coordinadora humanitaria de la ONU

El portavoz del secretario general de la ONU, Stéphane Dujarric, ha lamentado este miércoles la decisión de las autoridades israelíes de retirar el visado de residencia a la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Lynn Hastings, tras acusarlas de mantener una actitud de "parcialidad" en el conflicto palestino-israelí. "Lamentamos profundamente y nos preocupa la decisión de las autoridades israelíes de no renovar el visado de Lynn Hastings, (...)dicho visado expira el 20 de diciembre. Hemos pedido a los israelíes que reconsideren su decisión. Como he dicho aquí en repetidas ocasiones, el secretario general (António Guterres) tiene plena confianza en la forma en que Hastings ha estado haciendo su trabajo", ha declarado Dujarric durante una rueda de prensa. Así, ha reiterado su "decepción y conmoción" por los ataques dirigidos contra la coordinadora, a la que Israel ha criticado duramente por condenar los ataques israelíes en la Franja de Gaza y Cisjordania, que han dejado 16.200 muertos y más de 260 fallecidos respectivamente, sin haber hecho lo propio con el asalto del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) del pasado 7 de octubre, que dejó 1.200 muertos y 240 rehenes. "(Hastings) ha estado actuando con independencia, neutralidad e imparcialidad, como debe ser. También diré que la no renovación de los visados del personal nombrado por el secretario general es incompatible con la Carta de las Naciones Unidas, así como con los privilegios e inmunidades de acuerdo con los funcionarios de la ONU, y también podría perturbar el compromiso humanitario y las operaciones en esta coyuntura crítica", ha añadido el portavoz. Por último, ha confirmado que la coordinadora abandonará el país antes del vencimiento de su visado y que su puesto será ocupado por otro coordinador en funciones hasta que llegue el sustituto "a tiempo completo".