La nueva tienda piloto de McDonald’s se parece mucho a Starbucks

(Bloomberg) -- El nuevo “concepto de bebidas de pequeño formato” de McDonald’s Corp. —denominado CosMc’s— ofrecerá bebidas personalizables con nombres como Churro Frappés y Tropical Spiceades, además de su famoso sándwich de desayuno Egg McMuffin y algunos otros alimentos.

El proyecto piloto, con una primera tienda que se inaugurará este mes cerca de Chicago y nueve más el próximo año en Texas, contará con servicio por ventanilla para acelerar las ventas. Su menú está “basado en la exploración de bebidas”, que incluye “limonadas y tés especiales, deliciosas bebidas mezcladas y café frío”, dijo McDonald’s el miércoles.

Es un modelo que se parece mucho al de Starbucks Corp.

El gigante del café con sede en Seattle ha crecido en los últimos años en parte gracias al atractivo de una amplia gama de bebidas personalizables, que, según afirma, es un factor clave para que los clientes regresen. Al igual que CosMc’s, Starbucks complementa su oferta básica de bebidas con una selección limitada de alimentos.

El miércoles, en una llamada con inversionistas sobre el concepto, el director ejecutivo, Chris Kempczinski, les advirtió que no deberían entusiasmarse demasiado con CosMc dado su tamaño inicial. Agregó que las bebidas personalizables que se ofrecerán allí son demasiado complicadas para prepararlas en un restaurante McDonald’s tradicional.

“Veremos, en base a lo que aprendamos, si funciona o no con la marca maestra”, afirmó Kempczinski.

Nota Original:McDonald’s New Beverage-Shop Pilot Looks a Lot Like a Starbucks

More stories like this are available on bloomberg.com

©2023 Bloomberg L.P.