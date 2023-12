Juan Ortega no se encuentra en Guadalajara

A lo largo de estos días no se ha dejado de hablar de Juan Ortega y Carmen Otte tras lo ocurrido el pasado fin de semana cuando ambos se iban a jurar amor eterno, pero sin embargo, la decisión del torero -una hora antes de la celebración- lo cambiaba todo. Si hay algo que sigue siendo una incógnita es el paradero de ambos, ya que en los diversos programas de televisión se han dicho cosas muy diversas. Ni en Sevilla ni el Guadalajara, el torero no está donde se le espera. Eso sí, todas las informaciones que se han vertido apuntan a que se encuentra con sus dos padres, refugiándose de este momento tan complicado en el que su nombre resuena por todos los medios de comunicación y no precisamente por hablar de su carrera como torero. En cuanto a ella, esta mañana Kike Calleja desvela que podía encontrarse fuera de España con amigas realizando el viaje que tenía planeado con el que se iba a convertir en su marido... pero esta tarde, Beatriz Cortazar aseguraba que está destrozada y apenas puede salir de su habitación. Lo que está claro es que en Checa, el pueblo de Guadalajara donde se ha especulado que se encuentra el diestro, no está. Un equipo de Europa Press se ha desplazado hasta el domicilio que pertenece a la familia de Juan Ortega y todo permanece cerrado, sin vida. De esta manera, el torero debe de haberse refugiado en otro sitio, con sus seres queridos, para no ser visto en estas semanas en las que no se ha dejado de hablar de él y de su decisión de no casarse finalmente con la que iba a ser su mujer.