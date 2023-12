Hamás confirma "feroces batallas" con Israel en varios puntos de la Franja de Gaza

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha asegurado este jueves que sus milicianos están llevando a cabo "feroces batallas" contra las tropas israelíes desplegadas en varios puntos del interior de la Franja de Gaza, incluido en el sur del enclave. "La resistencia está librando feroces batallas con las fuerzas de ocupación que penetran en Gaza por viarios frentes", ha declarado Osama Hamdan, un alto cargo de Hamás, que asegura que la milicia palestina está resistiendo "con todas sus fuerzas y capacidades", recoge la cadena panárabe de noticias Al Yazira. En este sentido, Hamdan ha incidido en que las cifras de bajas confirmadas por las autoridades de Israel "no reflejan la realidad", pues la milicia palestina tiene conocimiento de un mayor número de bajas por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). "La resistencia tiene todavía tiene mucho que ofrecer", ha dicho. Así, el alto cargo de Hamás ha informado de que en los últimos tres días, la milicia ha logrado destruir parcial o totalmente cerca de 80 vehículos del Ejército israelí, y ha recalcado que los combatientes palestinos están listos para hacer frente a la "agresión" israelí "independientemente de su duración y alcance". Por otro lado, Hamdan ha rechazado las últimas acusaciones vertidas por Israel, sobre supuestos episodios de violencia sexual por parte de los milicianos palestinos contra mujeres israelíes durante la ofensiva del 7 de octubre, que se saldó con 1.200 muertos y casi 240 rehenes, parte de ellos ya liberados. "La propaganda sionista estadounidense y negra sobre la violencia sexual y la violación, que es un intento de justificar el derramamiento de sangre, no tendrá éxito", ha señalado al respecto un Hamdan que ha aseverado que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "y su gobierno nazi" no lograrán sus objetivos en Gaza. El alto cargo de Hamás ha acusado al Gobierno de Israel de "crear objetivos imaginarios para crear una victoria imaginaria", y ha aludido en este punto a las declaraciones de Netanyahu sobre que sus tropas estaban rodeando la casa del líder de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar, pero que fueron matizadas poco después por las propias FDI. Finalmente, Hamdan ha evaluado la situación humanitaria en el enclave palestino, señalando que en la actualidad se requerirían de unos 600 camiones con suministros para responder a las necesidades de la población gazatí, que por el momento ve como tan solo un centenar de camiones cruza a diario por el paso de Rafá. "Hacemos un llamamiento a la UNRWA (la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo) y la Organización Mundial de la Salud para que asuman su responsabilidad moral y entreguen ayuda sin someterse a los dictados de la ocupación", ha añadido el dirigente de Hamás. Tras la ofensiva sin precedentes de Hamás, las Fuerzas de Defensa de Israel pusieron en marcha una cruenta campaña militar contra las estructuras de la milicia palestina en el norte de la Franja de Gaza --si bien ya se ha extendido hacia el sur del enclave--, que se cobra ya la vida de casi 17.200 palestinos, en su mayoría mujeres y niños.