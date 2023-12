El alumbrado navideño de Cali, un homenaje a la salsa con una fiesta resplandeciente

Mario Baos

Cali (Colombia), 7 dic (EFE).- El alumbrado navideño de Cali tiene dos kilómetros y sus más de cinco millones de bombillos se recorren bailando, pues es un homenaje a la salsa, el ritmo musical que corre por las venas de la principal ciudad del suroeste de Colombia.

Se trata de la iniciativa "Cali, un sorprendente relato popular", que recrea el poder que han tenido las canciones y orquestas para convertir sus ritmos en la banda sonora de la ciudad.

De acuerdo con el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, el alumbrado "es un sorprendente relato de los últimos años, narrados desde la música, desde los años 50 hasta la época, dando contexto al desarrollo de la ciudad".

Los coloridos diseños tienen los nombres de orquestas como La Fania, Los Hermanos Lebrón y hasta El Gran Combo de Puerto Rico, que transportan a los curiosos a las rumbas que caracterizan a la ciudad.

Estas fiestas están representadas en ocho estaciones que reflejan lo ocurrido en Cali en las últimas siete décadas.

En la zona donde está el alumbrado hay personas vestidas con ropa que evoca las fiestas de la década de los 80, en la que los discos se aceleraban para "azotar baldosa" con más efervescencia y que fueron conocidos como los 'agua e lulos'.

En medio del tumulto se encontraba Belcy Martínez, una mujer nacida en Barranquilla y que llegó a Cali por trabajo, pero decidió quedarse unos días más para disfrutar de los festejos.

"Tenía vuelo esta noche y decidí aplazarlo porque no me quería perder esto tan bonito. Cali y mi ciudad se unen por la salsa, entonces me siento demasiado feliz de encontrar algo de mis raíces aquí", afirmó la mujer a EFE.

El recorrido está en el corazón de la ciudad, pero también hay espectáculos similares en las principales avenidas y parques de los diferentes barrios.

"Trabajamos mucho para que fuera un circuito muy ordenado, para que la gente disfrute sin desórdenes. En esta edición también tenemos el ‘Mercadillo de Alumbrado’, un espacio que acoge gastronomía, artesanías y otras expresiones de la cultura popular", aseguró el director técnico de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Diego Fernando Cortés.

El Grupo Niche asegura en sus canciones que Cali tiene magia, pues "al desprevenido horizonte en cualquier momento lo vuelve paisaje" y eso es lo que pasa con el alumbrado navideño de este año.

Los equipos de ingenieros lograron integrar la naturaleza con la tecnología y es por eso que al ver hacia cualquier punto cardinal se encuentra una sorpresa.

En la copa de los árboles caen estrellas con nombres como Guatusi, Amparo Arrebato, Carlos Paz o Jovita Feijoó, entre muchos otros de personas que hacen parte de la tradición caleña.

Al lado de ellos están nombres de discotecas como Jala Jala, Zaperoco, Bailatino, La Jirafa y una docena más.

El río Cali, que atraviesa el centro de la ciudad, suena con música propia y las notas musicales, las trompetas, los tambores y las campanas alumbran sus aguas en el recorrido.

"Este alumbrado lo lleva a uno a ser feliz, a sentirse orgulloso de ser caleño, a vibrar con la tradición y a reafirmar que somos la capital mundial de la salsa", manifestó a EFE Carlos Espitia, un reconocido bailarín que llegó a disfrutar del show y a moverse al ritmo de las luces. EFE

mba/jga/laa

(foto)(video)