EEUU sanciona a 13 entidades e individuos por facilitar fondos a los huthis

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto este jueves sanciones a 13 entidades e individuos por facilitar fondos a los rebeldes huthis de Yemen gracias a la venta y envío de productos en el marco de una amplia red de financiación respaldada por los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. "Los huthis continúan recibiendo fondos y apoyo por parte de Irán y el resultado no es sorprendente: ataques contra infraestructura civil y barcos comerciales, lo que perturba la seguridad marítima y amenaza el comercio internacional", ha dicho el subsecretario del Tesoro para terrorismo e inteligencia financiera, Brian E. Nelson. Las sanciones afectan a Bilal Hudroj, que colaboró con un profesional financiero huthi con sede en Irán, Said al Jamal --quien tiene una red de financiación y ya está sancionado por Washington-- para realizar transferencias a través de su empresa Hodroj Exchange, en Líbano, que también ha sido incluida como sancionada. Las restricciones se extienden además a una empresa turca, Pirlant, del mercado de las divisas que ha facilitado las transferencias a Hudroj, así como a su dueño, Ahmet Duri, según un comunicado del Departamento del Tesoro estadounidense. En la 'lista negra' aparece también un empresario conocido como Fadi Deniz, quien habría financiado los buques utilizados para el envío de productos a la red de Al Jamal. Tanto él como su empresa, Deniz Capital Maritime Inc, han sido sancionados. De la misma forma, están incluidas en la lista las empresas Vanessa Imed Group, con sede en Turquía y Líbano; OOO Russtroi-SK, con sede en Rusia y Vanessa Group Limited, así como Deniz Capital LLP, estas últimas dos con sede en Turquía. Estados Unidos ha incrementado su régimen de sanciones debido a los ataques que los huthis han llevado a cabo contra buques estadounidenses en el mar Rojo, así como contra territorio israelí en represalia a las operaciones militares en la Franja de Gaza.