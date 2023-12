Amor Romeira desmonta la reconciliación entre Ana María Aldón y su hija

Siempre tan directa y clara hablando, Amor Romeira atendía hace unos días a los micrófonos de Europa Press y no mostraba problema a la hora de tratar todos los temas que están de actualidad estas semanas. Sincera y con un bombazo que contarnos, la colaboradora de televisión nos informó que Bertín Osborne ha movido ficha. Sí, el cantante ha llamado a su examiga Encarna, con la que se comentó que había tenido una relación muy estrecha durante su matrimonio con Fabiola Martínez: "Yo ya tengo otro bombazo. Bertín Osborne ha llamado y se ha puesto en contacto con encarna, la cantante. Ella ha recibido una llamada". Y resulta impactante porque el artista no ha roto su silencio en todos estos meses en los que ha protagonizado polémica tras polémica. Eso sí, Amor no nos quiso desvelar qué hablaron: "No sé debería de contarlo ella, pero me pareció fuerte. Yo dije se habrá equivocado de Encarna". A pesar de que "sé el contenido", la colaboradora quiere que sea Encarna quien lo cuente, pero sí que dejaba claro que le sorprendió bastante: "Sí ha pasado lo que ha pasado y tú la llamas, no sé algo no me cuadra. Espero que Encarna lo cuente y sino que me dé permiso y lo cuento yo". En cuanto al momento que está viviendo Gabriela Guillen, Amor nos aseguraba que no le da ninguna pena: "Gabi en un primer momento sentí empatía con ella, incluso su historia es muy parecida a la de Chabeli", pero ahora tiene otra imagen de ella porque "Gabi no le echó una mano a Chabeli ni dijo, 'me la creo, sé su historia', se quedó en un segundo plano". Y es que la cantante no entiende porqué no ha ayudado a su amiga cuando "Chabeli era tu aval de lo que estás pasando, se te ha ofrecido el contrato de confidencialidad, se te ha pedido la prueba de paternidad, todo lo que ha contado Chabeli lo estás viviendo tú". En cuanto al tema de Ángel Cristo Jr, Amor cree que lo está haciendo muy mal con su madre: "es el peaje que tiene que pagar por haberse expuesto a esto, yo siempre digo a la gente, hay que tener el bagaje muy limpio para sentarte a hablar, criticar y exponer tu vida. En el momento en el que lo haces es tan interesante tu misma vida cómo lo que hay detrás". Por ello, la colaboradora defendía a Bárbara de lo que está haciendo su hijo: "Tú has contado tu vida para mi punto de vista muy exagerada para buscar el dinero fácil que necesita, no se ha sentado a contar su historia porque le apetece, se ha sentado porque su madre no le ha dado dinero, la frase fue, 'mamá te vas a arrepentir de n o haberme dado el dinero'. Eso en mi casa es una amenaza, chantaje". Le preguntábamos también por su amiga Carla Vigo y nos desvelaba que "está muy bien, está tranquila, la veo súper bien. Yo mientras ella esté feliz y esté bien yo estoy bien. Me encanta que ella esté bien". Y, además, dejaba entrever que sí que estuvo en el cumpleaños de su prima, la Princesa Leonor: "ustedes tienen una información de que no fue. ¿No fue? Ella está muy bien, muy feliz, está todo muy bien, todo fenomenal y yo me alegro por ella". En cuanto a la próxima boda de Ana María Aldón, Amor nos reconocía que le da mucha pereza: "yo le desearé bien a todo el mundo, ella es compañera de trabajo y para mí punto de vista se está equivocando exponiendo su relación en la tele pero entiendo que si no hace eso no tendría contenido para estar". Aún así, le desea "lo mejor, que sea feliz, que se lo merece y que espero que su hija no la siga traicionando y hablando mal de ella, que también es muy duro". Eso sí, Amor nos dejaba claro que no se cree las supuestas paces que ha hecho con su hija: "Qué paces las paces. No me creo nada mari. No me creo absolutamente nada, como sé tantas cosas de madre e hija en conjunto ahí sí que apoyo más a Ana María, pero luego en el caso de onlyfans apoyo más a la hija, bueno tengo un debate".