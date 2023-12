0-2. El balón parado quita las penas al Sevilla para seguir en la Copa

Astorga (León), 6 dic (EFE).- El Sevilla se quitó las penas ligueras con su clasificación para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey tras sacar provecho de dos acciones a balón parado para solventar el choque (0-2) ante un Atlético Astorga que también tuvo sus opciones, pese a la enorme diferencia de categoría, pero falló en el remate.

El técnico Diego Alonso sumó su segunda victoria, ambas en la competición copera -la anterior ante el Quintanar 0-3-, pero tampoco despejó demasiadas dudas con respecto al rendimiento de un equipo que volvió a mostrar su debilidad defensiva, sobre todo tras la salida del campo de Sergio Ramos.

Salió respondón al encuentro el equipo local que en los primeros minutos se acercó con atrevimiento al área sevillista, perdiendo el complejo al conjunto sevillano, más contemplativo y con escasa profundidad y llegada y por eso los primeros disparos con cierta intención, pero poca puntería, fueron astorganos.

De hecho su primer acercamiento peligroso llegó con un remate muy desviado de cabeza de Rafa Mir a centro del canterano Darío Benavides, pero cuatro minutos después llegó la acción que desequilibró el marcador con un reverso en el área de Januzaj al que contestó, con cierta ingenuidad, Álex Matos golpeando su tobillo y propiciando la pena máxima que transformó con total tranquilidad Sergio Ramos.

El gol dio más confianza al Sevilla, que después si intentaría más disparos sobre la puerta del joven Barredo, aunque los maragatos no le perdían la cara al partido y seguían tuteando en el juego a su rival, más cómodo, pero sin definir el resultado.

La salida en la segunda parte del equipo andaluz fue totalmente diferente, mandando y metiendo a su rival a los locales en su área, que se las veían y deseaban para superar la presión y el control de balón de un Sevilla que buscaba dejar todo sentenciado sin esperar a sustos posteriores.

Lo pudo hacer Rafa Mir -en una noche especialmente negada- tras quedarse mano a mano con el guardameta Barredo pero éste le ganó la partida en el remate, solo instantes antes de que Alonso hiciera un doble cambio, dando entrada a dos titulares habituales como Gudelj y Ocampos.

Sin embargo, en la primera salida peligrosa del Atlético Astorga en un contragolpe con centro desde la izquierda de Diego Peláez el héroe de la eliminatoria copera anterior ante el Andorra, Ivi Vales remató al primer palo y apareció Dmtrovic para rechazar evitando el empate.

Lo que no había encontrado con su dominio el Sevilla lo obtuvo, de nuevo, a balón parado, tras un saque de esquina que cabeceó el lateral argentino Gattoni colocando el balón en la escuadra para el 0-2.

En esta fase de partido loca fue de nuevo el equipo local el que pudo meterse de nuevo en partido pero Diego Peláez no atinó su remate, cruzando demasiado, con todo a su favor y buscando, con un esquema más ofensivo y un triple cambio, apretar el marcador.

Ficha técnica:

0- Atlético Astorga: Barredo; Jonatan Lopes (Davo Lorenzo, M. 60), Calvo, Manso; Álex Matos (Herreros, M. 76), Bueno (Misffut, M. 70), Albertín (Quintana, M. 76), David Álvarez, Diego Peláez (Sergio, M. 76); Amor e Ivi Vales.

2- Sevilla FC: Dmitrovic; Ramos (Gudelj, M. 63), Gattoni, Kike Salas; Darío Benavides, Óliver Torres, Jordán, Manu Bueno (Oso, M. 90), Pedrosa (Ocampos, M. 63); Rafa Mir, Januzaj.

Árbitro: Alejandro Muñíz Ruíz (comité gallego). Amonestó a Ivi Vales (M. 25), Misffut (M. 71) por el Atlético Astorga.

Goles: 0-1, Ramos (p) (M.28); 0-2, Gattoni (M. 68)

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el campo La Eragudina con lleno en las gradas, más de 2.300 espectadores, de ellos unos 300 aficionados sevillistas.

Astorga (León), 6 dic (EFE).- El entrenador del Atlético Astorga, José Luis Lago, ha considerado en sala de prensa tras la eliminación en la Copa del Rey frente al Sevilla FC (0-2) que su equipo "hizo mucho para llevarse más premio".

El técnico berciano consideró que el conjunto maragato "entró mejor en el partido, metiendo atrás al Sevilla en los primeros 25 ó 30 minutos", pero que acusó el tanto de penalti transformado por Sergio Ramos en la primera llegada de cierto peligro sobre el portal de Pablo Barredo.

"Hasta ahora no habíamos concedido penaltis en la liga y sabíamos que no se puede meter el pie en el área, nos hemos equivocado y el gol nos ha hecho mucho daño", aseguró Lago, que cree que en la segunda mitad tras un inicio en el que su rival subió la intensidad y el dominó con balón, pudieron lograr la igualada en una clara oportunidad de Ivi Vales y, a renglón seguido, llegó el segundo tanto en un bloqueo en un saque de esquina.

Por ello, el técnico astorgano cree que su equipo "compitió de tú a tú a un equipo de Primera División, pero ante estos rivales no se pueden conceder detalles en las dos áreas", por lo que se mostró "insatisfecho por no poder marcar al menos un gol después de dos claras ocasiones, algo que también está pasando en liga, para dar emoción a los últimos minutos".

Una vez eliminado, el Atlético Astorga tendrá que centrarse en escapar de las últimas posiciones en el grupo VIII de Tercera RFEF porque, según el entrenador, "en la Copa los jugadores estaban mostrando una intensidad y competitividad que no aparecía en la liga y por eso es un alivio para poder ya pensar en el partido ante el Salamanca".

Astorga (León), 6 dic (EFE).- El entrenador del Sevilla FC, Diego Alonso, ha reconocido la importancia de la victoria en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey frente al Atlético Astorga (0-2) porque, ha señalado en sala de prensa, "ganar es contagioso y el equipo necesita contagiarnos de la victoria".

El técnico uruguayo, que ha insistido en que en los últimos tres tropiezos de su equipo en liga y Liga de Campeones no han sido, dijo, "cuestión de juego", valoró el triunfo en el campo de La Eragudina porque "salió todo bien, se pasó la eliminatoria, se pudo dar minutos a futbolistas no habituales y no hubo lesionados".

Alonso cree que el cambio en el juego de su equipo entre ambos periodos se debió, aseguró, "a un tema de posicionamiento, porque cuando teníamos eel balón no eramos capaces de ser profundos como el rival, necesitábamos fijar más, tener jugadores entre líneas y buscar pases más verticales".

Con respecto a la Copa del Rey, el técnico sevillista recalcó que "es una competición hermosa y siempre que hay un título en juego el Sevilla debe de apretar, como ha demostrado en este partido en el que le hemos dado importancia".