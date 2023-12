Un 68 % de los europeos votaría en las elecciones al PE si se celebrasen la semana próxima

Bruselas, 6 dic (EFE).- A seis meses de las elecciones europeas, un 68 % de los ciudadanos europeos asegura que votaría en estos comicios si se celebraran la semana que viene, nueve puntos porcentuales más de los que en 2018 dijeron tener la intención de participar en las elecciones al Parlamento Europeo de 2019, según el Eurobarómetro de otoño.

La participación real en aquellas elecciones acabó siendo del 50,7 %, ocho puntos inferior a la que citaba el Eurobarómetro pero récord histórico para los comicios al Parlamento Europeo, para los que ahora se declaran "interesados" un 57 % de los ciudadanos de la Unión Europea (seis puntos porcentuales más que en 2018).

En España, un 64 % de los ciudadanos dice que votaría en las elecciones al Parlamento Europeo si se celebrasen la semana que viene, aunque un 62 % no sabe cuándo tendrán lugar en realidad, un 17 % da una respuesta equivocada y apenas un 21 % acierta con al menos el año correcto.

Del Parlamento Europeo los encuestados (unas 26.000 personas en toda la UE) esperan que defienda principalmente los valores de la democracia, la protección de los derechos humanos y la libertad de expresión; los españoles, por su parte, le dan mucha más importancia que el resto de sus conciudadanos europeos al valor de la igualdad entre hombres y mujeres.

En paralelo, los temas que los europeos creen que el Parlamento Europeo debe abordar "de forma prioritaria" son la lucha contra la pobreza y la exclusión social, la sanidad pública (especialmente importante para los españoles, según se desprende de la encuesta), la lucha contra el cambio climático y el apoyo a la economía y a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Por otro lado, y preguntados por los motivos que creen que llevarán a los europeos a las urnas los próximos del 6 al 9 de junio de 2024, los encuestados creen que les mueve el deseo de apoyar a un partido político, que es un deber como ciudadano o la costumbre de votar habitualmente.

Por contra, opinan que quienes no votan lo hacen principalmente por no creer que su voto vaya a cambiar nada, porque no les interesa la política, porque no confían en el sistema o porque están en contra de la Unión Europea.

En general, un 67 % de los europeos consideran importante que su país pertenezca a la Unión Europea, aunque la tendencia es más destacada entre las personas que se autodenominan de izquierda y quienes generalmente no tienen problemas para pagar sus facturas; en España, un 78 % piensa que el país "se ha beneficiado" de formar parte del club comunitario.

Y, mientras que los europeos valoran como principales ventajas de la UE que contribuye a mantener la paz y la seguridad y que mejora la cooperación entre su país y el resto de Estados miembros, para los españoles el principal beneficio de la UE es que ha contribuido al crecimiento económico en España.

Por contra, tanto españoles y europeos ven como principales desventajas del proyecto comunitario que los ciudadanos "tienen muy poca influencia en las decisiones que se toman a escala de la UE", que los temas relevantes en un país deberían decidirse a nivel nacional y que su propio gobierno tiene escasa influencia en lo que se decide en Bruselas. EFE

lzu/cat/rrt/amd