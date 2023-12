Tasa hipotecaria de EE.UU. cae a mínimo de cuatro meses

(Bloomberg) -- Las tasas hipotecarias en Estados Unidos cayeron la semana pasada al nivel más bajo en casi cuatro meses, lo que provocó la mayor demanda de refinanciamiento desde febrero.

La tasa del contrato de una hipoteca fija a 30 años disminuyó 20 puntos básicos a 7,17% en la semana que finalizó el 1 de diciembre, según la Asociación de Banqueros Hipotecarios (MBA, por sus siglas en inglés). La tasa ha caído 69 puntos básicos en las últimas cinco semanas, la mayor baja para dicho período de tiempo desde finales de 2008.

Mortgage News Daily, que se actualiza con mayor frecuencia, situó el martes la tasa hipotecaria fija a 30 años en el 7,08%.

Desde que alcanzaron un máximo cercano al 8% en octubre, las tasas hipotecarias han retrocedido debido a las expectativas de que la Reserva Federal no sólo habría terminado de subir las tasas de interés, sino que podría comenzar a recortarlas a principios del próximo año. Los economistas sostienen que pronto la caída se traducirá en un mayor inventario de viviendas y ventas, ya que los propietarios no tendrán que asumir una tasa tan cara para cambiarse.

La actividad de refinanciación aumentó casi un 14%, el mayor incremento desde febrero, lo que ayudó a impulsar el índice general de solicitudes de la MBA. La actividad de compras disminuyó ligeramente, pero se mantuvo cerca del nivel más alto desde mediados de septiembre.

La encuesta de MBA, que se realiza semanalmente desde 1990, utiliza respuestas de banqueros hipotecarios, bancos comerciales y cajas de ahorro. Los datos cubren más del 75% de todas las solicitudes de hipotecas residenciales minoristas en EE.UU.

Nota Original:US Mortgage Rate Drops to Four-Month Low, Boosting Refinancing

