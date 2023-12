República Dominicana protesta ante Haití por el cruce de Policías haitianos

El ministro de Exteriores de República Dominicana, Roberto Álvarez, ha enviado este martes una nota de protesta al Gobierno de Haití por el incidente ocurrido el fin de semana en el que un grupo de Policías haitianos cruzaron la frontera a territorio dominicano para dispersar un mercado informal en La Vigía, en la zona fronteriza de Dajabón. "Hemos hecho una protesta en los términos más enérgicos, así que, eso, esperamos que no vuelva a ocurrir", ha informado Álvarez a la prensa, según recoge el diario dominicano 'El Caribe'. Sin embargo, ha opinado que estas acciones no han tenido que ser "necesariamente" ordenadas por el Gobierno haitiano debido la "gran dificultad en controlar lo que se hace" por la grave crisis humanitaria y de inseguridad que vive el país. "Pero de todas formas, el Gobierno central aunque no tenga esa autoridad, sigue siendo responsable", ha añadido el ministro. El pasado domingo, miembros de la Policía de Haití cruzaron la frontera entre ambos países para desmantelar "de forma violenta" un mercado "aparentemente improvisado", según han publicado medios dominicanos. Puerto Príncipe y Santo Domingo se encuentran enfrascados en una disputa después de que las autoridades haitianas ordenasen la construcción de un canal en el río Masacre, que causó malestar en el país vecino porque la obra afectaría a unas 14.000 hectáreas de terreno cultivable en su país y otras 10.000 en territorio haitiano. También podría causar un daño medioambiental "vital" en la laguna Saladilla, uno de los principales humedales del país caribeño.