Raya-Ramsdale, el debate en números

Manuel Sánchez Gómez

Londres, 6 dic (EFE).- Mikel Arteta, técnico del Arsenal, no quiso entrar al debate que surge en Inglaterra cada vez que David Raya comete un error en la portería de los 'Gunners' y despejó las preguntas sobre el arquero tras el encuentro ante el Luton. Evitó de esa manera echar más leña al fuego en una discusión que la prensa inglesa trata de no soltar semana tras semana.

Raya erró en dos de los tres goles del Luton, salió mal en el 1-1 Gabriel Osho y se le coló la pelota por debajo del costado en el 2-3 de Ross Barkley. Sin embargo, desde que asumiera la titularidad del Arsenal a principios de temporada, en favor del inglés Aaron Ramsdale, Raya ha sido bastante regular y apenas ha cometido errores. Solo estos dos fallos y una mala colocación en un tanto de Mykhailo Mudryk pueden achacarse como errores graves al español

Pese a esto, la prensa inglesa ha tratado de avivar el debate prácticamente cada semana, debido al estatus de Ramsdale, internacional con Inglaterra y titular indiscutible las dos últimas temporadas en el Arsenal.

"Arteta debe admitir su error con Raya", tituló este miércoles el Daily Mirror, pidiendo la vuelta a la titularidad de Ramsdale, que ha quedado relegado a disputar las competiciones coperas.

"Fue otra grave noche para Raya, que cometió dos errores y ahora sí que es momento de que Arteta devuelva al favorito de la afición, Aaron Ramsdale", añadió el tabloide inglés.

Sin embargo, Arteta, en sus declaraciones ante los medios tras el encuentro ante el Luton, no quiso entrar al juego de la prensa inglesa.

"Esto no va de criticar a Raya. Estoy muy contento con el equipo. He hablado con todos ellos y están muy felices. Soy un entrenador muy feliz hoy", respondió el español al ser inquirido por Raya.

Ante esto, ¿qué dicen los números?

Raya ha disputado quince encuentros esta campaña, por los ocho de Ramsdale. Mientras que el español ha recibido trece goles, Ramsdale ha encajado ocho. Esto deriva en números muy parejos en cuanto a goles encajados por partido: Raya, 1 por partido, Ramsdale, 0,9 por encuentro.

También están prácticamente igualados en porcentaje de porterías a cero (Raya, 7 de 15, Ramsdale, 3 de 8), mientras que Raya destaca en un mayor porcentaje de paradas (66 % por 62 % del inglés) y un mejor porcentaje de pases -la clave por la que Arteta decidió ficharle-. Raya acierta el 74 % de los envíos que intenta, Ramsdale, un 65 %.

En cuanto a la estadística de goles esperados en contra (xG en contra), que mide la probabilidad de que un disparo sea gol en referencia a diferentes parámetros, como posición de la pelota, distancia al arco, etc, Ramsdale lleva la delantera. De un xG en contra de 8,25, a Ramsdale le han marcado ocho goles, mientras que a Raya, de un xG de 11,29, le han marcado trece goles. Es decir, basándose en la estadística, a Ramsdale le han marcado los goles que le tenían que meter y a Raya dos más.

Con respecto a la temporada pasada, Ramsdale en sus quince primeros partidos -los mismos que lleva Raya-, recibió catorce goles, sobre un xG de 16,17, es decir, que paró más de lo que debió encajar.

En un plano menos numérico, fueron sorprendentes las declaraciones de Ramsdale hace unas semanas, en un podcast con Ian Wright, en las cuales admitió que no puede aguantar la concentración durante un partido completo.

"Si me pides que esté concentrado durante noventa minutos, estoy acabado. No puedo hacer eso. Por eso me involucro con los aficionados, canto las mismas canciones que ellos... Si me insultan, me giro y les insulto yo también. Tengo un par de minutos así y luego vuelvo al partido y puedo tener otros quince minutos de concentración. Y lo siguiente ya es el descanso", aseguró Ramsdale.