Paraguay avisa que no continuará las negociaciones con la UE si no hay flexibilidad

Río de Janeiro, 6 dic (EFE).- Paraguay, que ocupará la presidencia rotativa del Mercosur en el primer semestre de 2024, avisó este miércoles que no dará continuidad a las negociaciones comerciales con la Unión Europea (UE), si no observan "las flexibilidades necesarias para avanzar", según anunció su canciller, Rubén Ramírez Lezcano.

"Ya no daremos seguimiento a procesos en los cuales no vemos las flexibilidades necesarias para avanzar, no debemos seguir desgastándonos y derrochando recursos, es suficiente, es tiempo de superar esta etapa y seguir adelante", dijo Ramírez Lezcano en la reunión ministerial del Mercosur, en Río de Janeiro.

El jefe de la diplomacia paraguaya participó este miércoles en la sesión del Consejo del Mercado Común, que reúne los titulares de Exteriores y Economía del bloque suramericano que conforman Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

En su intervención, divulgada por la Cancillería por escrito, reconoció que, bajo la presidencia pro tempore brasileña, que finaliza este jueves, se han realizado "ingentes esfuerzos" para concluir las negociaciones con los Veintisiete.

"Sin embargo, no han sido suficientes para concluir con los temas que aún continúan pendientes", remarcó.

Pese a todo, aseguró que Paraguay continuará "trabajando" y tratando de "encontrar las flexibilidades y el balance" que les permita firmar el acuerdo de libre comercio con la UE.

Aunque por otro lado adelantó que se centrarán más en estrechar lazos con países de "Oriente Medio y Asia".

"Países como Emiratos Árabes Unidos, Japón y Corea del Sur serán nuestra prioridad", expresó.

La UE y el Mercosur negocian crear un mercado común de 700 millones de personas desde hace más de veinte años.

El 28 de junio de 2019 alcanzaron un acuerdo político con varios puntos en abierto, pero desde entonces diversas demandas a ambos lados del Atlántico, especialmente en el ámbito agrícola y medioambiental, han embarrado el proceso negociador.

Brasil esperaba cerrar el tratado antes de finalizar el año, aunque el rechazo frontal de varios países europeos, encabezados por Francia, y las reticencias de Argentina, en vísperas de la investidura de su nuevo presidente, Javier Milei, lo han impedido.

Río de Janeiro, 6 dic (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, afirmó este miércoles que el ingreso de Bolivia al Mercosur demuestra que el bloque suramericano, que completan Argentina, Paraguay y Uruguay, "avanza en la dirección correcta".

"Estamos avanzando en la construcción de un grupo en el que cada vez más países se unen para profundizar las relaciones comerciales y hacerlas más predecibles, basadas en normas claras, con beneficios tangibles para sus pueblos", dijo Vieira en la cita ministerial del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Río de Janeiro.

El jefe de la diplomacia brasileña aseguró durante su discurso, divulgado por escrito por la Cancillería, que Bolivia "puede contar con el apoyo" del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para completar el proceso de adhesión y convertirse así en un miembro pleno de facto.

Comentó que a lo largo de la presidencia pro tempore brasileña, que concluye este jueves, cuando le pasará el testigo a Paraguay, avanzaron en las discusiones de "carácter técnico" para que Bolivia adapte su legislación a la normativa de la unión aduanera fundada en 1991.

"Ese trabajo servirá de base para la integración progresiva del Gobierno boliviano a los foros del Mercosur de participación restringida a los Estados miembro", apuntó, al tiempo que recordó que la entrada del país andino "aún depende" del aval de su Poder Legislativo.

Por su parte, el vicepresidente de Brasil y ministro de Industria y Comercio, Geraldo Alckmin, presente en el encuentro regional, señaló que el ingreso de Bolivia permitirá al Mercosur "más comercio, más inversión y más desarrollo conjunto".

En este sentido, apuntó que con Bolivia se crea un "espacio más significativo de integración regional y de posibilidades" económicas.

"El Mercosur está creciendo y reafirmándose en el escenario internacional", añadió.

Bolivia era Estado asociado al Mercosur desde 1998 y en 2015 firmó el protocolo de adhesión, que ha necesitado el aval de los órganos legislativos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Solo faltaba Brasil para ratificar su nombramiento en el Parlamento, lo que finalmente ocurrió el martes de la semana pasada.

Bolivia tiene ahora hasta cuatro años para adaptar su legislación a la del Mercosur y materializar así su incorporación.

Río de Janeiro, 6 dic (EFE).- La Cumbre Social del Mercosur exigió detener las negociaciones del acuerdo con la Unión Europea porque ahondaría "el conflicto capitalista, extractivista, colonialista, patriarcal y racista", según la declaración final divulgada este miércoles.

Según el texto, la puesta en marcha del acuerdo, tal y como se ha planteado hasta ahora, fortalecería a las "élites más regresivas y violentas, amenazando el medio ambiente y la sociobiodiversidad y poniendo en riesgo la soberanía de los pueblos y territorios de la región".

Aunque la cumbre social, que duró dos días, culminó la víspera en Río de Janeiro, solo se divulgó la declaración final este miércoles.

En el documento, las organizaciones de la sociedad civil hicieron énfasis en la necesidad de que el bloque tenga en cuenta en sus decisiones a todos los pueblos y territorios de los países miembros, y más en una coyuntura en la que avanzan "fuerzas antiderechos, conservadoras, fundamentalistas y económicas".

La declaración de la sociedad civil se da en momentos en que las negociaciones del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) están debilitadas ante la negativa de Francia y de Argentina de sacarlo adelante.

Ambos bloques se habían trazado el ambicioso objetivo de firmar o al menos anunciar un consenso político en torno al acuerdo en el marco de la cumbre que este jueves reunirá en Río de Janeiro a los líderes de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

El acuerdo está trabado debido a las exigencias ambientales que los europeos quieren introducirle al texto mientras que la UE no quiere ceder a la petición, especialmente brasileña, de que las compras gubernamentales sean excluidas del acuerdo.

La cumbre social, reactivada después de seis años, reunió a más de 300 representantes de organizaciones sociales en Río de Janeiro en un encuentro en el que también pidieron dar prioridad a la diversidad, la inclusión y la igualdad social, factores que deben ser incorporados a las diferentes estructuras del bloque.