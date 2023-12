Netanyahu reitera que mientras sea primer ministro la Autoridad Palestina no gobernará la Franja de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha reiterado de nuevo este miércoles que mientras siga siendo jefe de gobierno, la Autoridad Palestina no estará al frente de la Franja de Gaza, en respuesta a una información sobre la disposición del presidente Mahmoud Abbas a aceptar el encargo. "Mientras yo sea el primer ministro de Israel, esto no sucederá. Aquellos que educan a sus hijos para el terrorismo, financian el terrorismo y apoyan a familias terroristas no podrán gobernar Gaza después de eliminar a Hamás", ha escrito Netanyahu en su cuenta de la red social X, antes Twitter. Estas declaraciones responden a una información de Sky News, de la que se hace eco la televisión pública israelí, en la que el presidente Abbas afirma que está dispuesto a aceptar el control de la Franja de Gaza y Cisjordania. Netanyahu ha estado insistiendo en los últimos días que impedirá cualquier tipo de influencia de la Autoridad Palestina sobre la Franja de Gaza cuando termine la operación militar contra Hamás al entender que ambas entidades están unidas en su compromiso para destruir al Estado de Israel. El futuro político de Gaza a medio plazo todavía sigue sin quedar claro. Israel, de momento, contempla el establecimiento de una zona de seguridad dentro de la Franja pero Estados Unidos ya ha manifestado que no está de acuerdo con este plan, al igual que otros actores mucho más críticos como Turquía.