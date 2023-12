Miércoles, 6 de diciembre de 2023 (04:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Los muertos en Gaza por ataques israelíes superan los 16.000, incluidos más de 7.000 niños

Jerusalén (EFE).- Los muertos en Gaza por los bombardeos de Israel desde el inicio de la guerra hace 60 días superan ya los 16.0000, informó este martes la Oficina de Comunicación del Gobierno de Gaza, bajo control de Hamás. Según concretó, murieron 16.248 personas, incluidos más de 7.000 niños y cerca de 5.000 mujeres, lo que supone que en torno al 70 % de fallecidos son población civil. A su vez, los heridos son más de 43.000 desde que comenzó el conflicto el pasado 7 de octubre.

ISRAEL PALESTINA

Arabia Saudí y Catar piden a Occidente que presione a Israel para detener guerra en Gaza

El Cairo (EFE).- El príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, pidieron este martes a los países occidentales que "presionen a Israel para que detenga sus brutales ataques" contra la Franja de Gaza, así como "el desplazamiento forzado" de su población. Así lo manifestaron en un comunicado conjunto emitido al término de la visita de Bin Salmán a Doha para participar en la cumbre de líderes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y en una reunión bilateral de coordinación entre Arabia Saudí y Catar.

ISRAEL PALESTINA

Sunak expresa a Netanyahu su "decepción" ante ruptura en la pausa de los combates en Gaza

Londres (EFE).- El primer ministro británico, Rishi Sunak, expresó este martes a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, su "decepción" ante la ruptura de la tregua en Gaza, que permitió el intercambio de presos por rehenes, en una conversación telefónica. En un comunicado, un portavoz de Downing Street -oficina del jefe de Ejecutivo- indicó que Sunak trató con Netanyahu "los esfuerzos urgentes para asegurar que los rehenes que quedan sean liberados de manera segura y para permitir a los nacionales británicos que quedan en Gaza marcharse".

ISRAEL PALESTINA

Israel avanza en la tercera fase de operación terrestre con su ofensiva hacia sur de Gaza

Jerusalén (EFE).- Mientras miles de personas evacuan la ciudad de Jan Yunis hacia Rafah, el Ejército israelí siguió este martes con ataques y combates en Gaza, y entró de pleno en la tercera fase de su ofensiva terrestre, centrada ahora en el sur del enclave. En el 60 día de guerra entre Israel y Hamás, las tropas israelíes continuaron su lucha contra Hamás en la que consideraron la jornada de actividad militar "más intensa" desde el inicio de su operación terrestre el 27 de octubre.

EEUU ELECCIONES

Biden sugiere que no buscaría su reelección si Trump no se hubiera presentado

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sugirió este martes que no hubiera lanzado su campaña de reelección para los comicios de 2024 si el expresidente Donald Trump no se hubiera presentado en esas elecciones. "Si Trump no se presentara, yo no tengo claro que me hubiera presentado. Pero no podemos dejar que gane", dijo Biden durante un evento privado en Massachusetts para recaudar fondos para su campaña.

UE TERRORISMO

CE alerta de "enorme riesgo" de atentados en Navidad en UE por conflicto israelo-palestino

Bruselas (EFE).- La comisaria europea de Interior, Ylva Johansson, alertó este martes sobre el "enorme riesgo" de atentados en la Unión Europea (UE) durante las Navidades debido a la polarización en la sociedad europea por la guerra entre Israel y Hamás. "Con la guerra entre Israel y Hamas y la polarización que causa en nuestra sociedad, con la próxima temporada navideña existe un enorme riesgo de ataques terroristas en la Unión Europea como vimos recientemente en París", señaló Johansson en declaraciones a la prensa a su llegada al Consejo europeo de Interior.

EEUU CINE

Susan Sarandon pierde un papel en una película por sus comentarios sobre los judíos

Nueva York (EFE).- La actriz Susan Sarandon perdió la posibilidad de participar en una película tras sus recientes comentarios sobre los judíos durante una manifestación propalestina en Nueva York, pese a que la ganadora del Oscar se disculpó señalando que había cometido un "terrible error". Sin embargo, esa disculpa no fue suficiente para la compañía productora PTO Films, que tenía en mente a Sarandon, de 77 años, para su corto 'Slipping Away', aunque nunca hubo "negociaciones formales", según dijo al periódico New York Post David Barroso, cofundador de la productora de cine independiente.

R.UNIDO IRÁN

AI denuncia que fuerzas iraníes emplearon la violencia sexual para reprimir sublevación

Londres (EFE).- Las fuerzas de seguridad iraníes emplearon la violación y otras formas de violencia sexual para intimidar y castigar a manifestantes pacíficas durante la sublevación bajo el lema "Mujer, Vida, Libertad" en 2022, según denuncia hoy Amnistía Internacional. En un detallado informe -titulado "Me violaron: la violencia sexual se convirtió en un arma para aplastar el levantamiento de 'Mujer, Vida y Libertad' en Irán", la organización revela brutales testimonios de un patrón generalizado de violencia sexual utilizada por las autoridades de Irán contra mujeres, hombres y menores como forma de reprimir la protesta.

EEUU TRUMP

El fiscal acusa a Trump de mandar "enfurecidos" Proud Boys al Capitolio en enero de 2021

Washington (EFE).- El fiscal especial que investiga a Donald Trump (2017-2021), Jack Smith, acusó este martes al expresidente de enviar a integrantes del grupo extremista Proud Boys y otros partidarios "enfurecidos" al Capitolio el 6 de enero de 2021 para evitar que el Congreso certificase la elección de Joe Biden. La acusación profundiza el vínculo directo entre Trump y el asalto al Capitolio y está reflejada en un expediente presentado este martes por Smith y sus ayudantes, que investigan al expresidente por el 6 de enero y el manejo inapropiado de documentos clasificados.

PERÚ FUJIMORI

El Tribunal Constitucional de Perú ordena poner en libertad a Alberto Fujimori

Lima (EFE).- El Tribunal Constitucional de Perú ordenó este martes la liberación del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó lo contrario el año pasado. El abogado de Fujimori (1990-2000) espera que el expresidente salga de prisión el miércoles, cuando finalicen los trámites administrativos correspondientes, mientras el abogado Carlos Rivera, defensor de los deudos de las víctimas de los casos por los que el expresidente fue condenado a 25 años de cárcel, afirmó que Perú "se coloca en la lista de los estados" que han decidido incumplir una sentencia de un tribunal internacional.

VENEZUELA GUYANA

Maduro lanza un plan de acción sobre la zona disputada con Guyana sin anunciar incursión

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lanzó este martes un plan de acción sobre el territorio en disputa con Guyana, que incluye el otorgamiento de licencias para la explotación petrolera y despliegues militares en localidades cercanas al área bajo pleito, sin anunciar, de momento, una incursión en la zona en litigio. "Guyana debe saber que arreglamos este problema por las buenas o lo arreglamos", dijo el mandatario -aplaudido por ministros, militares, alcaldes y gobernadores-, tras anunciar nueve decisiones que marcan el nuevo rumbo de Caracas en el pleito con Georgetown por los casi 160.000 kilómetros cuadrados del Esequibo.

CLIMA GLOBAL

Este año será el más cálido registrado hasta la fecha, alerta Copernicus

Berlín (EFE).- La temperatura promedio a nivel global entre enero y noviembre de este año es la más alta registrada desde que hay mediciones, con lo que 2023 va camino de convertirse en el año más cálido hasta la fecha, alertó hoy Copernicus, el programa de observación de la Tierra del programa espacial europeo. La temperatura promedio en ese periodo se situó 1,46 grados por encima de la media del periodo preindustrial y 0,13 grados por encima de la media de 2016, el año que hasta ahora ostentaba el récord, informó el instituto con sede en Bonn (oeste de Alemania). "2023 tiene ahora seis meses que han roto récords y dos estaciones que han roto récords", declaró Samantha Burgess, vicedirectora del Servicio de Cambio Climático de Copernicus (C3S). EFE

