Marcelino: “No estoy contento del partido que jugamos”

Vila-real (Castellón), 6 dic (EFE).- El entrenador del Villarreal, Marcelino García Toral, aseguró este miércoles, tras el empate de su equipo ante el Maccabi Haifa en la Liga Europa, que no está contento con el juego ni con el resultado obtenido.

“Empezamos bien, pero no tuvimos la continuidad necesaria. Jugamos en nuestro campo y hay que ser más intensos y tener más ocasiones”, dijo el asturiano en la rueda de prensa posterior, en la que señaló que el encuentro es un ejemplo de lo que no se debe hacer.

“Nos hemos ido metiendo en la dinámica más negativa y ante un rival muy cerrado no ofrecimos soluciones al juego”, explicó el preparador, quien dijo no haber echado de menos a ninguno de sus jugadores ausentes.

Marcelino restó importancia al hecho de tener que ganar en Rennes para ser primero al recordar que “hay que ganar siempre y si no, demostrar lo máximo”.

“Hoy nos quedamos lejos del mejor nivel y cuando eso pasa es difícil ganar. No me gusta eso, por lo menos hay que poner todo de nuestra parte”, reiteró el entrenador, quien rescató como lo único positivo “que no nos han generado ocasiones y que por primera vez desde mi llegada hemos dejado la portería a cero”.

El asturiano lamentó que el equipo se fuera contagiando de un “ambiente frio” y aseguró que lo sucedido este miércoles “es una lección que te da el juego”.

“Deberíamos haber hecho más por nosotros, por la afición y por todos”, sentenció Marcelino, quien dijo, pese a todo, estar contento con la actitud del equipo, aunque precisó que “siempre pediré más”.

Por su parte, el técnico del Maccabi Haifa, Mesaye Degu dio por bueno el empate, si bien indicó que el Villarreal “es un equipo de enorme calidad”.

“No recibir un gol de un equipo como el Villarreal es algo que nos hace estar satisfechos. Nos vamos contentos por el resultado obtenido”, dijo el preparador, quien comentó que plantearán como una “final” la visita a Grecia, donde se juegan la tercera plaza del grupo y seguir compitiendo en Europa. EFE

1004341

pvb/nhp/sab