Juan del Val sale en defensa de su amigo, el torero Juan Ortega: "Es una situación difícil"

El reconocido escritor y colaborador televisivo, Juan del Val, ha hablado con el equipo de Europa Press sobre la sorpresiva cancelación de la boda del torero Juan Ortega con su novia Carmen Otte, ya que él era uno de los invitados. Es por ello que no ha dudado en salir en defensa de su amigo, ofreciendo detalles sobre la difícil decisión tomada. "Es una situación difícil, es lo que te puedo decir", ha expresado Juan del Val, refiriéndose al momento en que Juan Ortega dejó a Carmen Otte prácticamente en el altar. Aunque no ha podido profundizar en los motivos específicos detrás de la cancelación, ha destacado la complejidad de la decisión tomada por su amigo: "Hombre, entiendo que no. Claro, es una decisión, seguro que difícil, desde luego". Ante los rumores que circulan sobre posibles disputas con el padre de Carmen Otte y la intervención de un sacerdote aconsejando cancelar la boda, del Val ha asegurado no tener información sobre estos detalles: "No tengo la más mínima idea de esto, nada. Pero ni lo sé yo, ni lo sabes tú ni lo sabe nadie. La gente se inventa cosas y ya está". Sobre los motivos detrás de la decisión de Juan Ortega, señala: "Yo creo que información de esto, y sobre esto pueden hablar dos personas, ya está. Todos los demás no tenemos ni idea entonces, diría comprometido especular porque no se sabe nada ni nadie sabe nada salvo ellos dos, su realidad y su vida". A pesar de las críticas que ha recibido el torero en las últimas horas, su amigo ha optado por dedicarle unas emotivas palabras: "Juan es una persona muy discreta, Juan es una persona de valores, una persona que no se traiciona y estas cosas son las que te puedo decir de Juan. Sobre lo que ha sucedido, por supuesto, no voy a opinar, y sobre lo que vayan a hacer, tampoco". El colaborador televisivo también expresó su deseo de que tanto Juan Ortega como Carmen Otte cuenten con apoyos para sobrellevar la difícil situación: "Ellos tendrán sus apoyos seguros y ya está. Siempre hay que respetar a todo el mundo, siempre".