Israel revoca el visado de residencia a la coordinadora humanitaria de la ONU por su "parcialidad"

El ministro de Exteriores de Israel, Eli Cohen, ha anunciado la revocación del visado de residencia en Israel a la coordinadora humanitaria de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Lynn Hastings, por su "parcialidad" en el conflicto palestino-israelí. "¡No volveremos a permanecer en silencio ante la parcialidad de la ONU! He decidido revocar el visado de residencia en Israel a la coordinadora 'humanitaria' de Naciones Unidas, Lynn Hastings", ha publicado Cohen en su cuenta de la red social X, antes Twitter. En ese sentido, ha asegurado que Hastings no puede permitir su entrada en Israel y que tampoco debería trabajar para la ONU una persona que no ha condenado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) por su "brutal masacre" del 7 de octubre en el murieron 1.200 personas e hicieron rehenes a unas 240, incluidos "bebés y ancianos", ni por sus actos de "abuso y violación", ni por usar a los palestinos en la Franja de Gaza como "escudos humanos". Además, Cohen ha mostrado su malestar por las condenas de la coordinadora contra Israel, un país "democrático y que protege a sus ciudadanos". Cabe recordar que las operaciones del Ejército israelí contra la Franja han dejado más de 16.200 muertos, entre ellos 7.100 menores. En Cisjordania, las fuerzas israelíes y los colonos también han intensificado sus ataques, que han acabado con la vida de más de 260 palestinos desde el 7 de octubre.