'Inspiring Girls', 6.300 mujeres profesionales voluntarias en 34 países para que niñas y jóvenes no se pongan límites

La Fundación 'Inspiring Girls' cuenta con un total de 6.300 mujeres profesionales de todas las áreas y escalas en 34 países ofrecen charlas de forma voluntaria en diversos colegios para inspirar a niñas y jóvenes a las que ayudan a "no ponerse límites" y ser en el futuro "lo que quieran ser". El objetivo de la organización es acercar a las alumnas la gran variedad de trabajos y profesiones a los que pueden dedicarse. "Se convierten en las referentes que no tienen --asegura la presidenta, Marta Pérez, en una entrevista con Europa Press con motivo de la celebración del Día del Voluntariado--. Transmiten valores, el valor del esfuerzo, de no tirar la toalla y no rendirse". En esta línea, señala que participan como voluntarias mujeres "de todas las escalas jerárquicas de las organizaciones, desde presidentas de empresas a empleadas" y recalca que todas ellas tienen algo en común. "Les gusta su trabajo y muchas de ellas me dicen que ojalá lo hubieran tenido cuando eran pequeñas. Salen muy potenciadas de ahí, porque ven que han realizado un impacto social impresionante en solo una hora", añade. Asimismo, explica que "hasta un 67% de las chicas creen que no tienen más oportunidades profesionales que los chicos", según se desprende de un estudio realizado con Universidad San Pablo CEU, de Madrid, a más de 300 niñas participantes en los programas de tecnología. "Hemos comprobado que estas sesiones no solo amplían la mente de las niñas, sino que reducen sensiblemente los estereotipos y disparan sus expectativas de éxito", ha recalcado. En este sentido, explica que las niñas habitualmente creen que las carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) "son algo ajeno a ellas" y asegura que después de la interacción con las voluntarias "piensan que a lo mejor puede ser una opción para ellas, ven que no es imposible, que no es tan difícil, que no impide llevar una vida normal". "No solamente conocen profesiones, sino que adquieren bastante confianza en sí mismas, inspiración y también conocimiento para identificar oportunidades", subraya. Finalmente, Pérez afirma que su red de voluntarias continúan expandiéndose, con el fin de "crear un impacto global con una ejecución local". Por ello, hace un llamamiento a colegios y empresas a colaborar con el proyecto, "para que la gente se entere de que esto existe". En cuanto a las mujeres que deseen participar como voluntarias, ha explicado que pueden hacerlo bien a través del voluntariado corporativo de sus empresas o contactando con la fundación a través de redes sociales o por un formulario en el que se pueden registrar.