Guyana insta a Venezuela a evitar cualquier "paso en falso" y avisa de que defenderá el Esequibo

El presidente de Guyana, Irfaan Ali, ha instado a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, a respetar el Derecho Internacional y a evitar cualquier posible "paso en falso" en relación al territorio del Esequibo, advirtiendo de que las Fuerzas Armadas guyanesas están ya en "máxima alerta" y, a nivel político, hay contactos tanto con la ONU como con Estados Unidos. Ali ha pronunciado un discurso a la nación como respuesta directa a los anuncios realizados el martes por Maduro, que presentó ante la Asamblea Nacional una Ley Orgánica para la creación del estado de Guayana Esequiba tras los resultados del referéndum del pasado domingo, que a ojos de Caracas ha pasado de ser consultivo a vinculante. "No permitiremos que se viole nuestro territorio ni que el desarrollo de nuestro país pueda verse obstaculizado por esta amenaza desesperada", ha afirmado el presidente guyanés. "Nuestra única ambición es que la región siga siendo una zona de paz. No pedimos ni más, ni menos", ha sentenciado. En su discurso, Ali ha apelado directamente a Maduro, al que ha acusado de abrir una vía "preocupante" que implica "desafiar" el orden internacional, en particular las medidas cautelares dictadas la semana pasada por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y en la que se exhortaba a las autoridades de Venezuela a abstenerse de cualquier paso unilateral en este litigio. También ha acusado a Maduro de amenazar directamente la actividad empresarial en la zona, rica en recursos naturales. Maduro ha autorizado la creación de divisiones de la compañía petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) para el Esequibo, a las que ha ordenado que se les concedan licencias para exploración y explotación de petróleo, gas y minerales. "Debe saber el mundo, debe saber la república de Guyana que, ante los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, Venezuela tiene una sola voz: el Esequibo es nuestro, por encima de las diferencias", sentenció Maduro durante su intervención, en la que también anunció la creación de una Zona de Defensa Integral para el territorio. El conflicto territorial se remonta al siglo XIX, cuando un fallo de 1899, defendido desde Georgetown, estipulaba que Venezuela renunciaba al Esequibo, aunque más tarde se retractó de ello. Por su parte, Caracas se apoya en el Acuerdo de Ginebra de 1966 firmado entre Reino Unido (antigua potencia colonial de Guyana) y Venezuela, en el que reconocían al Esequibo como un territorio en disputa.