El ELN niega que cometa secuestros y califica de "prisioneros" a quienes tiene en cautiverio

El comandante de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), Eliécer Chamorro Acosta, alias 'Antonio García', ha negado que el grupo cometa secuestros y ha calificado como "prisioneros y retenidos" a quienes priva de libertad, un día después de que el Gobierno de Colombia exigiera la liberación de todos los rehenes. "El ELN no hace secuestros. Hay diferentes acciones de privación de la libertad, pero son diferentes: prisioneros, rehenes, retenidos, secuestrados y desaparecidos. El ELN solo hace prisioneros y retenidos", ha escrito en la red social X. Estas declaraciones se producen cuando las respectivas delegaciones de paz del Gobierno de Colombia y la guerrilla celebran estos días la quinta ronda de conversaciones en Ciudad de México, después de la crisis que se produjo entre ambas partes por el secuestro del futbolista Luis Díaz por parte del ELN. En la víspera, el jefe negociador del Gobierno, Otty Patiño, exigió al grupo armado la liberación de todos los secuestrados y el compromiso de que no volvería a llevar a cabo ese tipo de acciones mientras se está negociando la paz. En las últimas horas, 'Antonio García' también ha aprovechado para criticar a quienes aseguran que la guerrilla no está cumpliendo con su parte del alto el fuego, acusando directamente a las fuerzas militares de ser los responsables. "La crisis real de la mesa y del proceso de paz es por otros motivos y realidades, entre los que se encuentra las violaciones sistemáticas del cese el fuego por parte de las Fuerzas Armadas del Estado y el casi nulo papel del mecanismo de monitoreo y verificación", dijo. En ese sentido, confía en que este y otros desacuerdos con el Gobierno de Gustavo Petro se evalúen en este último ciclo de negociaciones en Ciudad de México. "Ese es el sentir de la comandancia y de todas las estructuras del ELN", señaló.