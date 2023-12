Director financiero de Citi prevé caída de 20% en ingresos por trading

(Bloomberg) -- El director financiero de Citigroup Inc., Mark Mason, afirmó que es probable que los ingresos por negociación del banco caigan en el cuarto trimestre, ya que la empresa ha registrado una menor actividad en materias primas y tasas.

Los ingresos por negociación de renta fija y acciones podrían descender hasta un 20% en comparación con el tercer trimestre, señaló Mason en la conferencia de servicios financieros de Goldman Sachs Group Inc. en Estados Unidos. En el tercer trimestre, el negocio de mercados de Citigroup registró ingresos por US$4.480 millones.

“El negocio de divisas se ha mantenido bien”, dijo Mason, aunque señaló que la empresa ha experimentado cierta presión en su negocio de tasas. “Las materias primas probablemente estén un poco más débiles a la luz de la falta de volatilidad”.

Citigroup espera destinar un par de cientos de millones de dólares en cargos vinculados a la reestructuración del banco, añadió el ejecutivo. La directora ejecutiva, Jane Fraser, inició en septiembre una profunda reestructuración destinada a aumentar la eficiencia de la empresa y eliminar niveles de gestión.

Las declaraciones se producen justo antes de que Fraser testifique ante el Comité Bancario del Senado en Washington, D.C., junto con los líderes de otros grandes bancos. Se espera que los ejecutivos se opongan a las propuestas del Congreso que obligan a las entidades bancarias a aumentar el capital que necesitan reservar, afirmando que las medidas representan una extralimitación que limitará el acceso de los consumidores a los préstamos.

