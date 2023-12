Biden asegura que se presenta a la reelección para "no dejar ganar" a Trump

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha afirmado este martes que presentó su candidatura presidencial a las elecciones de 2024 para "no dejar ganar" al expresidente Trump y que no está seguro de si se habría postulado de no ser por el magnate republicano. "Si Trump no se presentase, no estoy seguro de que yo me estuviera postulando. Pero no puedo dejarle ganar", ha declarado Biden ante la prensa. En ese sentido, ha insistido en el "peligro" del exmandatario para la democracia de Estados Unidos, que es la "única nación construida en base a una idea", y ha criticado su intención de derogar a Ley de Asistencia Sanitaria Americana. Según una encuesta llevada a cabo por el diario 'The New York Times' y la universidad estadounidense Siena College a principios de noviembre, Trump aventaja a Biden en intención de voto en cinco estados clave para llegar a la Casa Blanca