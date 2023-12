Banco Inglaterra advierte de posiciones cortas en futuros Tesoro

(Bloomberg) -- El Banco de Inglaterra intensificó las advertencias sobre los fondos de cobertura que venden en corto futuros del Tesoro estadounidense, diciendo que su medida de la posición neta ahora es mayor que antes de la crisis de la “carrera por efectivo” de marzo de 2020.

El banco central inglés dijo que la posición corta neta ha aumentado a US$800.000 millones desde unos US$650.000 millones en julio. Esto sugiere un aumento en las operaciones de base, que es donde los inversionistas buscan explotar las diferencias de precios entre futuros y bonos.

Estas operaciones son particularmente riesgosas porque los rendimientos se ven reforzados por préstamos de dinero en el mercado de acuerdos de recompra. Esto tiende a funcionar bien en un entorno de baja volatilidad, pero puede fracasar si el mercado se mueve rápido, e incluso puede perturbar el buen funcionamiento del sistema financiero.

“Los fuertes aumentos en la volatilidad de las tasas de interés del mercado podrían conducir a incrementos en el margen requerido en las posiciones de futuros, o los fondos de cobertura podrían tener más dificultades para financiar sus préstamos en el mercado de acuerdos de recompra”, dijo el Banco de Inglaterra en un informe emitido el miércoles. “Esto, combinado con cualquier incumplimiento de los límites de riesgo o pérdida, podría obligar a los fondos a deshacer rápidamente sus posiciones”.

La advertencia del Banco de Inglaterra se suma a una creciente preocupación regulatoria internacional. El banco central del Reino Unido advirtió en julio que las operaciones de base representan un riesgo para la estabilidad financiera. El comercio apalancado de futuros del Tesoro de Estados Unidos ha recuperado popularidad entre los fondos de cobertura y está atrayendo el escrutinio de los reguladores estadounidenses.

El informe dice que las operaciones de base plantean riesgos de contagio para el Reino Unido porque los mismos fondos de cobertura también están activos en el mercado de bonos del Gobierno inglés, lo que significa que una explosión en sus bonos del Tesoro estadounidense podría afectar sus posiciones en gilts británicos.

El mensaje sobre las operaciones de base fue parte de la advertencia más amplia del Banco de Inglaterra sobre los riesgos en las finanzas basadas en el mercado. Los funcionarios también dijeron que “sigue habiendo una necesidad urgente de aumentar la resiliencia” en ese mercado, y señalaron la “opacidad” y la falta de frecuentes revaluaciones de los activos crediticios privados. Eso aumenta su vulnerabilidad a caídas de valor bruscas y correlacionadas, dijeron.

En el mismo informe, el Banco de Inglaterra dijo que las regulaciones para mejorar las posiciones de liquidez de los fondos de inversión basados ​​en pasivos (que el año pasado estuvieron en el centro de la explosión del mercado de bonos del Reino Unido) habían mejorado su resiliencia. Las regulaciones exigen que los fondos de inversión basados en pasivos tengan suficiente efectivo para soportar un aumento en los rendimientos de los bonos de hasta 2,5 puntos porcentuales.

Aun así, advirtió que algunos fondos de inversión basados ​​en pasivos tardaron demasiado en recapitalizar sus posiciones para reflejar la caída de los precios de los gilts británicos. El tiempo previsto de respuesta es de cinco días.

El Banco de Inglaterra indicó que acogió con satisfacción las propuestas que actualmente están en consulta para aumentar la resiliencia de los fondos del mercado monetario del Reino Unido. Estos verían aumentar sus requisitos de liquidez diarios y semanales al 15% y 50%, respectivamente.

Sin embargo, dado que alrededor del 90% de los activos de los fondos del mercado monetario en libras esterlinas están domiciliados en la Unión Europea y, por lo tanto, no están sujetos a la regulación del Reino Unido, las reglas deben ser reflejadas en otras jurisdicciones, dijo el Banco de Inglaterra. Esto es para evitar el “arbitraje regulatorio”.

