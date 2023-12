Ambros Martín: "Las dificultades nos tiene que reforzar de cara al futuro"

El seleccionador nacional de balonmano femenino, Ambros Martín, celebró otra buena reacción de España en un partido complicado este miércoles ante Argentina para seguir invicta en el Mundial 2023, aunque apuntó que hay complicaciones "a evitar" de cara a próximos duelos con más exigencia camino a cuartos de final. "Contento con el resultado, con el trabajo y el rendimiento del equipo en momentos complicados. Habría que evitar llegar a esas situaciones, pero tenemos el aprendizaje de este tipo de partidos, de no empezar con la intensidad que requiere por lo que nos estamos jugando", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), recogidas por Europa Press. El técnico canario explicó la tensión de buscar los dos puntos en el inicio de la Ronda Principal, ante un rival que no está en las quinielas para avanzar a los cruces. "Esperamos estos momentos, lo estamos salvando, pero hemos jugado quizá con demasiada tensión cuando teníamos el balón, en el primer tiempo fundamentalmente. Con ideas poco claras y poca intensidad en temas de ayudas y en defensa. Hay que felicitar a Argentina, nos conocen muy bien", afirmó. "El hecho de que ambos equipos estemos luchando por dos puntos que nos pueden dar la posibilidad de avanzar hace que el equipo juegue con una presión añadida. Nos estamos encontrando con equipos como hoy que están en la Main Round y quieren también demostrar su nivel y sin esa presión", añadió. Por otro lado, Martín confesó que el margen de error en un partido irá menguando ante República Checa y Países Bajos. "Estoy muy contento, igual de contento que contra Brasil y los anteriores. Un partido más, las dificultades que hemos encontrado hoy nos tienen que ayudar y reforzar de cara al futuro, pero tenemos que evitar llegar a determinadas situaciones que en determinados partidos no podremos subsanar", comentó. "Al principio del segundo tiempo la defensa estuvo muy bien y hemos tenido situaciones muy claras, eso nos animaba. Cuando las hemos metido nos hemos distanciado", terminó desde el Arena Nord de Fredrikshavn (Dinamarca).