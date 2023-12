0-1. El Valencia se clasifica con mucho sufrimiento

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 5 dic (EFE).- El Valencia consiguió este martes, con mucho sufrimiento, el pase a la siguiente ronda de la Copa del Rey después de vencer por la 0-1 al Arosa, que tuvo contra las cuerdas al equipo de Rubén Baraja, pero se estrelló contra un gigantesco Jaume Doménech.

El portero valencianista fue el héroe de su equipo al evitar el empate con una doble parada a Borja Míguez nada más arrancar la segunda parte y con otra gran intervención de mucho mérito en la recta final tras un potente disparo cruzado de Sylla. Su despeje, centrado, le cayó a los pies de Marcos Mella pero éste, a puerta vacía, envió el balón fuera cuando la grada de A Lomba ya cantaba el gol.

Baraja se la jugó con los menos habituales y varios canteranos en su alineación inicial y su equipo ofreció una pobre imagen ante un rival de Tercera Federación. Ni tan siquiera el tempranero gol del ucraniano Roman Yaremchuk, que se benefició de un rebote en la única ocasión de los suyos en el primer tiempo, activó al Valencia, sin juego ni ambición.

En la segunda parte el Arosa encerró al equipo valencianista en su campo. En el minuto 47, Doménech privó a Borja Míguez del gol, primero sacando su cabezazo y después su remate tras recoger el rechace. El equipo dirigido por su padre, José Luís Míguez “Lusito”, se creció con el paso de los minutos. Sylla lo intentó con un disparo cruzado que se marchó desviado.

Amallah, con un golpeo lejano de libre directo, buscó la sentencia, pero sin éxito porque el portero Raúl mostró sus reflejos después del bote del balón. El Arosa estaba volcado y el Valencia se defendía como podía. Y en la recta final llegó la ocasión más clara después de un disparo de Sylla que sacó Doménech. El balón acabó en los pies de Mella, pero su remate se le fue fuera para desesperación de su entrenador.

- Ficha técnica:

0 - Arosa SC: Raúl, Santi Figueroa, Cotilla, Pacheco (Concheiro. Min.74), Martín Sánchez, Nacho Carús, Diego Enjamio, Iñaki Martínez (Mella, min.74), Javi Pereira (Martín Diz, min.58), Sylla y Borja Míguez (Rubén Blanco, min.84)

1 - Valencia CF: Jaume Doménech, Iranzo (Correia, min.80), Diakhaby, Cenk, Jesús Vázquez, Hugo Guillamón, Gozálbez (Fran Pérez, min.70), Amallah (Javi Guerra, min.86), Canós, Camus (Ali Fadal, min.70) y Yaremchuk (Marí, min.80).

Goles: 0-1 Yaremchuk, min.8 Árbitro: Díaz de Mera (colegio). Amonestó a Nacho Carús, Javi Pereira, Pacheco, Mella y Borja Míguez por parte del Arosa, y a Yaremchuk por parte del Valencia.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey disputado en el campo de A Lomba (Vilagarcía de Arousa) ante unos 3.000 espectadores.

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 5 dic (EFE).- Rubén Baraja, entrenador del Valencia, reconoció que a su equipo le tocó sufrir “hasta el final” para derrotar al modesto Arosa SC, equipo de Tercera Federación, en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey.

“Ese inicio de la segunda parte a ellos le ha dado la oportunidad de crecer en el partido y nos ha tocado sufrir hasta el final. La Copa del Rey es así, aquí los rivales se multiplican. Ellos han hecho un gran esfuerzo, han sido muy intensos, pero lo importante es pasar de ronda”, declaró en rueda de prensa.

El técnico valencianista, que alineó un once formado por los menos habituales y varios canteranos, lamentó que sus jugadores “no interpretaran bien” lo que tenían que hacer para evitar que el Arosa se creciera.

“Sabíamos que nos iban a exigir porque en su campo son fuertes. La gente les ha empujado hasta el final y han tenido varias situaciones que ha sacado muy bien Jaume”, indicó Baraja, quien se alegró de que los jóvenes hayan sumado minutos porque “les ayudarán a crecer y mejorar”.

Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), 5 dic (EFE).- José Luis Míguez “Luisito”, entrenador del Arosa, consideró injusta la eliminación de su equipo ante el Valencia (0-1), en un partido en el que tuvieron “varias ocasiones” para remontar el tempranero tanto del ucraniano Roman Yaremchuk.

“Estoy jodido porque, sinceramente, creo que merecimos pasar la eliminatoria. Las ocasiones del Valencia han sido contadas y nosotros hemos tenido varias para marcar, sobre todo en la segunda parte. Su mejor futbolista ha sido el portero, eso ya lo dice todo. El Valencia ha venido aquí a perder tiempo”, afirmó el técnico gallego.

Luisito dijo marcharse con la sensación de que el equipo dirigido por Rubén Baraja “escapó vivo” de A Lomba porque tuvo “un golpe de fortuna muy grande” en la acción del gol y luego vivió de las paradas de su portero.

“Estoy seguro de que han temido por la eliminatoria. Al final han tenido que dedicarse a perder tiempo porque estaban pasándolo canutas”, comentó el entrenador del Arosa, quien reveló que Marcos Mella estaba “llorando” en el vestuario por la ocasión fallada en los últimos minutos.

“Por momentos jugamos muy bien al fútbol, hicimos un partidazo, más no le puedo pedir al equipo. Estoy convencido de que ellos pensaban que no teníamos este nivel y yo estaba rezando para ir a la prórroga porque me veía superior”, manifestó.