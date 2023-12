Zelenski cancela un discurso ante el Congreso de EEUU en medio del bloqueo político por la ayuda a Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha cancelado este martes un discurso ante el Congreso estadounidense en medio del bloqueo político, promovido por el ala republicana, para aprobar nuevos paquetes de ayuda militar a Kiev. Así lo ha informado el líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, en declaraciones a la prensa: "Algo ha surgido en el último momento", ha dicho con respecto al discurso a distancia que iba a dar Zelenski, según ha recogido Politico. El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, ha insistido este mismo martes en una carta enviada a la directora de la oficina de Finanzas de la Casa Blanca, Shalanda Young, en que no apoyará nuevos paquetes de ayuda militar a Ucrania si no se abordan primero "las leyes de seguridad fronteriza". Esto se produce después de que Young afirmase en la víspera en otra carta enviada a Johnson que sin la acción del Congreso no habrá recursos suficientes "para adquirir más armas y equipos" para Ucrania. "No hay una bolsa mágica de fondos disponibles a los que recurrir en este momento", aseguró. La Casa Blanca aspira a recibir el visto bueno de los legisladores a un nuevo paquete de ayuda de dólares para Ucrania, dentro de un marco global de 105.000 millones que incluye también fondos para otros aliados internacionales, entre ellos Israel. El tiempo se agota, dado que el Senado iniciará el 15 de diciembre su receso.