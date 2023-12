Uruguayo Cáceres del América mexicano dice que Bielsa en la selección lo ha potenciado

Ciudad de México, 5 dic (EFE).- Sebastián Cáceres, defensa de las Águilas del América del fútbol mexicano, aseveró este martes que los consejos del seleccionador de Uruguay, el argentino Marcelo Bielsa, lo han potenciado.

"Bielsa me ha dado muchos consejos, me ha dicho que cuando me mantengo enfocado sobresalen muchas de mis características defensivas y por eso he trabajado mucho en el tema de mantener el foco", afirmó el nacido en Montevideo.

En noviembre pasado el central de 24 años recibió múltiples elogios de la prensa de su país por su actuación en la más reciente fecha FIFA en la que destacó en la victoria sobre el campeón del mundo, Argentina, por 2-0, con una eficiente marca sobre Lionel Messi.

Un nivel que corroboró con otro buen trabajo en el triunfo de Uruguay 3-0 ante Bolivia, ambos partidos correspondientes a la eliminatoria de la Conmebol rumbo a la Copa del Mundo 2026.

"Siempre es lindo recibir elogios, pero tampoco me dejo llevar porque no eres el mejor por algunos buenos partidos, pero tampoco eres el peor por uno malo. Hay que tener los pies en la tierra y saber que uno siempre puede mejorar", subrayó.

El jugador señaló que su intención es tomar todo lo que pueda de sus compañeros con mayor experiencia en la selección uruguaya, la cual marcha en el segundo lugar de la eliminatoria con 13 puntos, sólo dos menos que el líder Argentina.

"Uno cuando va a selección trata de aprender de toda la experiencia de la que se ve rodeado, tengo compañeros de enorme calidad y experiencia de los que absorbo un montón de cosas, esa es la intención en cada llamado".

Cáceres es pieza fundamental en la defensa central del América que está instalado en la semifinal del Apertura 2023 torneo en el que busca conquistar el título número 14 de su historia para confirmarse como el equipo más ganador del fútbol mexicano.

"La liga 14 es esperada por afición y por nosotros mismos desde hace mucho. Es algo que le debemos a nuestros seguidores y a nosotros, por supuesto que sería un bonito regalo para todos al final de este torneo", concluyó Cáceres, quien llegó a las Águilas en el Clausura 2020.

El América visitará este miércoles al San Luis en el partido de ida de la semifinal del Apertura 2023; el juego de vuelta será el próximo sábado en el Estadio Azteca.