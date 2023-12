Urtasun traslada al sector audiovisual que retomará la Ley del Cine

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha mantenido tres encuentros con representantes de las principales asociaciones de productores, distribuidores y exhibidores del sector audiovisual en los que ha trasladado a los agentes presentes que retomará la Ley del Cine paralizada en la anterior legislatura, según han explicado a Europa Press varios representantes de los asistentes. El presidente de la Asociación de Productoras de Audiovisual Internacional (Profilm), Fernando Victoria de Lecea, ha avanzado que el ministro indicó en la reunión que retomaría la ley del Cine, con una revisión "sobre la base ya existente". "Fue una primera toma de contacto en la que nos comentó que su idea es retomar la última presentación sobre la ley que se hizo al congreso, para revisarla y hacer turnos con las comisiones de cultura del congreso y seguir adelante sobre la base que ya existía", ha revelado. Esta Ley del Cine es esperada por varios sectores del cine, en especial por parte de los productores independientes que vieron cómo con la aprobación de la Ley General de Comunicación Audiovisual se incluía una "nueva definición de productor independiente" con la que no estaban de acuerdo --al entender que se le daba más poder a las productoras de las cadenas--. Victoria de Lecea ve compatible la existencia de dos definiciones distintas en sendas leyes y cree que no debe haber choque porque "son dos normas de ámbitos diferentes". Otro de los asistentes a la reunión con Urtasun ha sido el presidente de la Federación de Productores Audiovisuales Independientes (PIAF), Koldo Zuazua, quien ha elogiado el "talante" y el "diálogo" que mostró Urtasun, algo que para los productores "no era muy frecuente con otros ministros", especialmente de una manera "tan inmediata". "Nos dijo que nos iba a escuchar y ahora es el turno de que escuche a otras parte del sector", comenta, antes de subrayar que han salido de la reunión con una sensación "muy positiva". Pese a que desde los exhibidores agrupados en FECE no se ha valorado el encuentro con Urtasun al considerarlo "una primera toma de contacto", esta asociación ya avanzó antes de la tramitación de la Ley del Cine algunas de sus peticiones al respecto. Así, los cines abogan por la eliminación de una cuota europea en la exhibición o establecer los 100 días en la exclusividad en salas de las nuevas películas --actualmente está en 45 días--. Por su parte, Cultura asegura que el objetivo de las reuniones es mantener abiertas las vías de diálogo con el sector. En la reunión con los productores, celebrada este lunes, participaron la Asociación Estatal de Productoras de Cine Independiente (AECINE), Productoras Independientes Audiovisuales Federadas (PIAF), Producción Audiovisual Española (PATE), Productors Audiovisuales Federats (PROA), la Federación Española de Asociaciones de Productoras de Animación (DIBOOS), Productoras Españolas de Audiovisual Internacional (PROFILM), la Mesa Territorial de Productores Audiovisuales (MAPA) y MEDIAPRO. Al encuentro de distribuidores, que se ha celebrado este martes, asistieron miembros de la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE), la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE) y la Asociación Próxima. Posteriormente, el ministro y su equipo se han reunido con la Federación de Cines de España (FECE), Nueva Asociación de Exhibidores de Cine de España (NAECE) y la red de cines independientes PROMIO. Cultura avanza que la ronda de contactos con representantes del sector continuará en los próximos días.