Tomé: "Tengo mucha suerte de contar con un talento capaz de cambiar un partido en cualquier momento"

La seleccionadora española de fútbol femenino, Montse Tomé, afirmó que cuenta "con un grupo de futbolistas de un nivel muy alto" y "con un talento capaz de cambiar un partido en cualquier momento" como sucedió este martes en el duelo ante Suecia, a la que remontaron en la segunda mitad una desventaja de 1-3 para ganar 5-3. "Me siento orgullosa de estar liderando a este grupo y a este equipo, de contar con un grupo de futbolistas que tiene un nivel muy alto y también de estar rodeada de gente que tiene mucho nivel para acompañarme y ayudarme en los momentos que necesito esa ayuda. Es un momento bueno y ahora tenemos que conseguir descansar, analizar y empezar el año con la máxima exigencia", aseguró Montse Tomé en rueda de prensa tras el partido. La entrenadora lamentó que empezasen el partido concediendo "un saque de esquina" que les costó el 0-1 antes del minuto y que les condicionó "un poco el inicio". "Es cierto que a pesar de los goles conseguimos tener el balón y las ideas claras para llevar a Suecia a su campo. Hicimos el primer gol y luego fuimos con una desventaja al descanso de 3-1", detalló. "En el descanso tratamos de corregir alguna cosa porque estábamos haciendo bastante cosas bien a pesar de los goles en contra y salimos con todo. Nos faltaba un 'poquito' de precisión en la finalización y después vinieron los goles", añadió la asturiana. Esta dio todo el mérito de la remontada a sus futbolistas. "Las jugadoras han sido prácticamente las mismas en la primera y en la segunda parte, tenemos mucha suerte de contar con este talento que les da la capacidad de cambiar el partido en cualquier momento", subrayó. "En el descanso tratamos de seguir buscando soluciones, de que tuvieran confianza en que, a pesar de la desventaja en el marcador, estábamos consiguiendo que Suecia estuviese bastante tiempo en su propio campo y bien abajo, sólo nos faltaba tener un poco de acierto en la finalización. En la segunda parte el ritmo del balón quizás fue un poco mayor y tuvimos alguna circulación de un lado a otro que hizo que Suecia bajara del todo y ahí tener algo más de espacio para tener más claridad en la finalización y conseguimos hacer los goles", remarcó. "Las jugadoras son las protagonistas de este juego, nosotros estamos aquí para acompañarlas a que tengan la energía y la fuerza para ser cada día mejores y en esto estamos en el día a día. La seleccionadora también agradeció el apoyo del público. "Estas jugadoras han conseguido levantar a todos los espectadores de los asientos, pero ellos nos han ayudado en los momentos que igual el juego en algún momento no era bueno o cuando Suecia nos ha sometido. Este empuje cuando estábamos con 3-1 ayuda, así que agradecimiento absoluto a todas las personas que estuvieron aquí y también al público que nos ha visto desde casa", celebró. Sobre la entrada de Aitana Bonmatí en el segundo tiempo, apuntó que uno de sus mensajes a sus futbolistas es que "están aquí porque tienen algo diferencial". "La idea era empezar con un once y después tener la capacidad de cambiar la dinámica del partido. Aitana sabemos la jugadora que es y, al igual que el resto, tenía claro el plan de partido y ha podido ejecutarlo bien", indicó. La entrenadora reconoció que los goles encajados los deben "corregir", pero advirtió que no es faceta "única y exclusivamente de la línea defensiva". "Para nosotras las primeras jugadoras que defienden son la línea de ataque. Ahora pues me gustaría desde la calma analizar el partido, ver desde dónde viene el error y cómo se puede corregir a nivel colectivo", sentenció.