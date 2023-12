Susana Uribarri sale en defensa de Isabel Preysler tras las palabras de Carmen Lomana

Sin lugar a dudas Isabel Preysler está disfrutando al máximo de esta nueva etapa que está viviendo en su vida, sobre todo desde que es abuela y puede disfrutar de sus nietos siempre que puede mientras que comparte también el tiempo con sus hijos. En esta ocasión ha sido su amiga, Susana Uribarri la encargada de revelar cómo es 'la reina de corazones' en las distancias cortas. La representante de famosos, que no se perdió el estreno del nuevo documental navideño e Isabel, aseguró que ella ha vivido en primera persona como a Isabel se le cae la baba con sus nietos: "Te puedo decir que me parece una excelente madre, no lo digo por decir, de verdad, una excelente madre. Me parece una maravillosa abuela, pero además es que yo lo veo, tiene razón lo que dice, yo la veo que se le cae la baba por sus nietos, y luego una persona muy generosa, una buena persona, muy educada, muy amiga de sus amigas y bueno, yo no tengo nada malo que decir, todo lo que tengo es bueno, realmente buenas palabras para ella porque se las merece todas". Siempre muy discreta, Susana prefirió no echar más leña al fuego en la polémica creada por las palabras de Carmen Lomana hacia Isabel acusándola de vulgar: "No sé lo que ha dicho Carmen Lomana, pero vamos, Isabel es maravillosa, eso es lo que es".