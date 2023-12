(Previa) Real Sociedad, Betis, Sevilla y otros cinco Primeras buscan el último brindis copero del año

Real Sociedad, Real Betis, UD Las Palmas, Rayo Vallecano, Sevilla FC, Deportivo Alavés, RCD Mallorca y UD Almería afrontan este miércoles sus partidos de segunda ronda de la Copa del Rey, una eliminatoria que vivirán a partido único y a domicilio ante Andratx, Villanovense, Tudelano, Yeclano, Atlético Astorga, Terrassa, Valle de Egüés y Barbastro, respectivamente. Los donostiarras, dos veces campeones de Copa (1987 y 2020), tratarán de enlazar su sexto partido sin perder, una racha de comenzó tras la derrota a principios de noviembre ante el FC Barcelona. Desde entonces, han firmado tres victorias y dos empates que les han valido para alcanzar los octavos de 'Champions' y para ocupar la sexta plaza en LaLiga EA Sports. En el Camp Municipal de Sa Plana, Imanol Alguacil dará paso a la segunda unidad 'txuri urdin' en un encuentro en el que no estarán Carlos Fernández, autor del único gol realista en la apretada victoria de la ronda copera anterior ante el Buñol (0-1), ni Ander Barrenetxea, ambos lesionados. Enfrente, el Andratx mallorquín, presente en la segunda ronda tras eliminar en la prórroga al Tarazona (3-2), sueña con dar la campanada y aparcar su irregular temporada en el Grupo 3 de Segunda Federación, donde marcha fuera de los puestos de 'Playoff'. Por su parte, el Real Betis, que en su eliminatoria anterior goleó al Hernán Cortés (1-12), viajará hasta el municipio pacense de Villanueva de la Serena. Los verdiblancos, que en LaLiga abandonaron las posiciones europeas tras su empate frente al colista Almería (0-0), esperan darse una alegría en el torneo del 'KO'. Y es que los de Manuel Pellegrini, a pesar de que no pierden en competición doméstica desde mediados de septiembre, llevan solo una victoria en sus últimos cuatro compromisos, algo que tratarán de corregir en un duelo en el que contarán con siete bajas por lesión, además de las ausencias por descanso de Isco, Guido Rodríguez y Ayoze. El Villanovense, al borde de los puestos de descenso en Segunda Federación tras dos jornadas sin ganar, recibe a los andaluces después de superar a la UD Ibiza (2-1), de Primera Federación, en su anterior duelo copero. Mientras, el Sevilla, dejará atrás su convulsa Junta de Accionistas -con rechazo a las cuentas incluido- en busca de un triunfo revulsivo ante el Atlético Astorga, con la continuidad de Diego Alonso en el punto de mira. Los nervionenses, cuatro puntos por encima de la zona de peligro, solo han ganado uno de los diez partidos disputados desde la llegada del técnico uruguayo, precisamente en Copa ante el Quintanar (0-3). Ahora, se presentarán en La Eragudina con un equipo plagado de canteranos para afrontar el choque ante el conjunto maragato, que milita en Tercera Federación y que ya dio la sorpresa al dejar fuera de la competición a un cuadro de LaLiga Hypermotion como el Andorra (1-0). Hasta Navarra se desplazará la UD Las Palmas, todavía exultante por su triunfo liguero ante el Getafe (2-0) y que espera proseguir su aventura copera tras deshacerse previamente del Manacor (0-3). Enfrente estará el Tudelano, de Segunda Federación y que pasó a segunda ronda al vencer en la prórroga al decano del fútbol español, el Recreativo de Huelva (1-0). El Rayo Vallecano, sumido en una serie de cinco partidos sin ganar en LaLiga EA Sports, aparca sus dificultades en el campeonato para enfrentarse al Yeclano -de Segunda Federación- en el Campo de la Constitución. Los madrileños ya despacharon anteriormente al Atlético de Lugones (0-6), y esperan hacer lo propio ante el cuadro murciano, que dio cuenta del Atlético Sanluqueño en la prórroga (2-0). Además, el Deportivo Alavés, que no tuvo piedad del Deportivo Murcia (0-10), quiere seguir avanzando en el torneo del 'KO' ante un Segunda RFEF como el Terrassa, que sorprendió en la primera eliminatoria al 'cargarse' a un equipo de LaLiga Hypermotion, el Albacete (1-0). El RCD Mallorca, que marca la zona de permanencia en Primera, se agarra a la competición donde ha conseguido la única victoria de los últimos once partidos disputados -frente al Boiro (0-4)- y espera seguir vivo ante el Valle de Egüés, verdugo del Teruel (1-0). Por último, el colista Almería, último de los Primeras en liza este miércoles, busca su segundo triunfo del curso en tierras oscenses ante el Barbastro -que eliminó a la Ponferradina (1-0)-, después de conseguir su hasta ahora único éxito de la temporada frente al Talavera (0-2), precisamente en la competición copera. La jornada del miércoles en la Copa del Rey se completa con los enfrentamientos Alcorcón-Cartagena, Antequera-Huesca, Deportivo-Tenerife, Arenteiro-Burgos CF, Unionistas-Real Sporting, Málaga-Eldense, Levante-Amorebieta y Lugo-Mirandés. --PROGRAMA DEL MIÉRCOLES EN LA COPA DEL REY. Alcorcón - Cartagena. Antequera - Huesca. Barbastro - Almería. Deportivo - Tenerife. Yeclano - Rayo Vallecano. Andratx - Real Sociedad. Arenteiro - Burgos CF. Terrassa - Alavés. Unionistas - Real Sporting. Málaga - Eldense. Levante - Amorebieta. Lugo - Mirandés. Valle de Egüés - Mallorca. Villanovense - Real Betis. Atlético Astorga - Sevilla. Tudelano - Las Palmas.