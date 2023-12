Movimiento Ciudadano rechaza la invitación electoral de Gálvez y califica a sus socios de "detestables"

El líder de Movimiento Ciudadano (MC), Dante Delgado, ha rechazado la invitación de la principal candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, para ir de la manos en las próximas elecciones y ha calificado a sus socios --el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-- como "detestables". "En lugar de hacer política, hacen ocurrencias, cualquier persona sensata sabe que después de los agravios y las ofensas permanentes que han realizado ellos y los personeros de los poderes fácticos del país, no podemos", ha dicho. Delgado ha confirmado que el 20 de enero de 2023 anunciarán su candidatura para esas elecciones de junio de 2024, después de que se viera frustrada la del gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien el Tribunal Supremo no permitió dejar como interino al frente del gobierno a una persona de su elección. "Creemos que debemos darnos un tiempo razonable para poder darnos todas las prerrogativas que tiene Movimiento Ciudadano para manejar la candidatura", ha dicho Delgado. Se prevé que el aspirante salga de una terna formada por los senadores Patricia Mercado, Juan Zepeda y el diputado Jorge Álvarez Máynez. Delgado también ha acusado al PAN y al PRI de haber maniobrado para sacar de la contienda electoral a García, a quien ha ensalzado por no haberse dejado doblegar por la "vieja política", recoge el diario 'El Universal'. "Si creen que con lo que hicieron vamos a colgar los tenis, están muy equivocados, hoy los tenemos más puestos que nunca. Diez días bastaron para que el PAN y el PRI reafirmaran que son los más detestables de la política mexicana (...)les vamos a ganar y por eso reaccionaron así, recurriendo a las peores prácticas de la vieja política", ha dicho. "Lo único que lograron fue consolidarse como los partidos más odiados, con mayor rechazo, y qué más daño le han hecho a México. Al cancelarla lo que hicieron fue intentar cancelar el futuro del país. Que tiemble la vieja política, porque aquí hay un proyecto de futuro", ha expresado. La candidatura del Frente Amplio comandada por Xóchitl Gálvez será la principal opción de la oposición para sacar a Morena del Palacio Nacional, el oficialismo ha confiado en la exjefa de Gobierno de Ciudad de México Claudia Sheinbaum para continuar con la llamada Cuarta Transformación del presidente Andrés Manuel López Obrador.